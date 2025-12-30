Российские платформы Kubernetes закрывают до 80–90% наиболее востребованных сценариев

Отечественный рынок платформ Kubernetes переживает трансформацию и входит в стадию зрелости. Его рост будут обеспечивать проекты с более глубокой интеграцией систем в ИТ-ландшафт. Акцент сместится на построение эффективных гибридных сред и автоматизацию жизненного цикла приложений на основе Kubernetes, что потребует более зрелых и комплексных решений от вендоров. Разработчики, в свою очередь, считывают запросы заказчиков и постоянно расширяют функциональность платформ.

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики платформ Kubernetes

№2024
Название компании
Специализация
Выручка от поставки платформ Kubernetes в 2024 г., в ₽млн без НДС
Выручка от поставки платформ Kubernetes в 2023 г., в ₽млн без НДС
1
VK Tech
Вендор ПО, провайдер облачных услуг
5 800
3 200
2
Yandex Cloud
Провайдер облачных услуг
2 700
1 600
3
Базис
Вендор ПО
481
н/д
4
Лаборатория Числитель
Вендор ПО
450
250
5
Orion soft
Вендор ПО
238
82
Российские заказчики при использовании платформ Kubernetes выбирают гибридные и мультикластерные стратегии

Российский рынок платформ контейнеризации продолжает активно и устойчиво расти: Kubernetes становится фундаментом для построения сложных ИТ-экосистем. Ключевым технологическим драйвером выступает глубокая интеграция ИИ, который применяется как для масштабирования инфраструктуры, так и в качестве базы для разработки моделей машинного обучения. В списке основных трендов помимо ИИ — переход на гибридные и мультикластерные стратегии, развитие встроенных ИБ-инструментов, а также рост интереса к облачным решениям. 

Александр Чубов
К2Тех

Александр Чубов, К2Тех: Внедрять контейнеризацию «ради моды» точно не стоит

Современным ИТ-системам нужны надежность, безопасность и способность быстро меняться под требования бизнеса. Эти задачи усилили интерес компаний к контейнеризации. Технология за несколько лет превратилась из перспективного направления в рабочий инструмент корпоративной инфраструктуры. О том, как контейнеры применяются  на практике, как меняется рынок и какие перспективы есть у российских решений,  CNews  рассказал руководитель практики «Контейнеризация» К2Тех Александр Чубов.

Рантайм-сканирование в Kubernetes: станут ли контейнеры безопаснее?

Контейнеры давно стали основой современного подхода к разработке: они быстрые, предсказуемые и легко масштабируются. При этом по мере того, как контейнеризация становится стандартом, возрастает и значимость вопросов безопасности — особенно на этапе выполнения, когда приложение уже работает в продакшене. Именно здесь появляется потребность в инструментах, способных отслеживать поведение контейнеров в реальном времени. В российской практике эта область пока развита слабо: большинство решений ограничиваются статическим анализом образов или сетевыми политиками. Поэтому появление платформы, которая делает рантайм-сканирование рабочей, а не экспериментальной функцией — важный шаг для рынка.

