Рынок платформ Kubernetes 2025
Kubernetes в России переходит из разряда модной технологии в категорию промышленного стандарта для построения устойчивой, при условии корректной настройки и внедрения DevSecOps-практик, и современной ИТ-инфраструктуры. При интеграции платформы для оркестрации контейнеров заказчики рассчитывают получить стабильное решение (гарантии доступности, понятные SLA, регулярные обновления), обладающее высоким уровнем совместимости с российскими ОС, средствами защиты информации, аппаратными платформами и системами мониторинга.
Несмотря на общий курс на цифровизацию бизнес-процессов и импортозамещение ИТ-решений остаются барьеры для внедрения российских платформ Kubernetes, а именно — сложности миграции с монолитов на микросервисы, нехватка квалифицированных специалистов, необходимость обеспечивать защиту контейнеров от угроз, сопротивление и недоверие cloud-native-подходу со стороны компаний с классической и устоявшейся ИТ-инфраструктурой, а также интеграция современных платформ на базе Kubernetes с унаследованными системами.
30.12.2025
Российские платформы Kubernetes закрывают до 80–90% наиболее востребованных сценариев
Отечественный рынок платформ Kubernetes переживает трансформацию и входит в стадию зрелости. Его рост будут обеспечивать проекты с более глубокой интеграцией систем в ИТ-ландшафт. Акцент сместится на построение эффективных гибридных сред и автоматизацию жизненного цикла приложений на основе Kubernetes, что потребует более зрелых и комплексных решений от вендоров. Разработчики, в свою очередь, считывают запросы заказчиков и постоянно расширяют функциональность платформ.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики платформ Kubernetes
|
№2024
|
Название компании
|
Специализация
|
Выручка от поставки платформ Kubernetes в 2024 г., в ₽млн без НДС
|
Выручка от поставки платформ Kubernetes в 2023 г., в ₽млн без НДС
|
1
|
VK Tech
|
Вендор ПО, провайдер облачных услуг
|
5 800
|
3 200
|
2
|
Yandex Cloud
|
Провайдер облачных услуг
|
2 700
|
1 600
|
3
|
Базис
|
Вендор ПО
|
481
|
н/д
|
4
|
Лаборатория Числитель
|
Вендор ПО
|
450
|
250
|
5
|
Orion soft
|
Вендор ПО
|
238
|
82
Российские заказчики при использовании платформ Kubernetes выбирают гибридные и мультикластерные стратегии
Российский рынок платформ контейнеризации продолжает активно и устойчиво расти: Kubernetes становится фундаментом для построения сложных ИТ-экосистем. Ключевым технологическим драйвером выступает глубокая интеграция ИИ, который применяется как для масштабирования инфраструктуры, так и в качестве базы для разработки моделей машинного обучения. В списке основных трендов помимо ИИ — переход на гибридные и мультикластерные стратегии, развитие встроенных ИБ-инструментов, а также рост интереса к облачным решениям.Читать полностью
