Контейнеры давно стали основой современного подхода к разработке: они быстрые, предсказуемые и легко масштабируются. При этом по мере того, как контейнеризация становится стандартом, возрастает и значимость вопросов безопасности — особенно на этапе выполнения, когда приложение уже работает в продакшене. Именно здесь появляется потребность в инструментах, способных отслеживать поведение контейнеров в реальном времени. В российской практике эта область пока развита слабо: большинство решений ограничиваются статическим анализом образов или сетевыми политиками. Поэтому появление платформы, которая делает рантайм-сканирование рабочей, а не экспериментальной функцией — важный шаг для рынка.