Российские поставщики ИТ-услуг продолжают наращивать выручку от реализации проектов. Об этом говорят результаты ежегодного рейтинга CNews Analytics. Топ-60 поставщиков ИТ-услуг в 2024 г. заработали ₽ 439 млрд. Львиная доля приходится на первую пятерку, а именно — ₽ 242 млрд или 55% от суммарного показателя. Позитивная динамика по сравнению с 2023 г. — 27%. На отечественный рынок ИТ-услуг позитивно влияет снижение ключевой ставки ЦБ, что способствует возобновлению части инвестпрограмм, а также государственные меры поддержки. При сохранении этих позитивных тенденций рынок ИТ-услуг будет умеренно и стабильно расти в ближайшие 3–5 лет. По мнению опрошенных CNews Analytics экспертов, со стороны заказчиков будет увеличиваться запрос на внедрение и поддержку сервисов на основе low-code/no-code платформ, edge computing, ИИ, а через 3–4 года снова станет актуальным аутсорсинг обслуживания и поддержки инфраструктуры, когда потребуется обновление устаревшего оборудования, поставленного до 2022 г.