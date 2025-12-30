Рынок ИТ-услуг 2025
Российский рынок ИТ-услуг после нескольких лет взрывного роста постепенно замедляется. Этому есть несколько причин: сокращение бюджетов компаний на цифровизацию бизнес-процессов, усиление санкционного давления и высокая ключевая ставка. Однако сокращение инвестиций в ИТ-решения заказчиков вовсе не означает, что компании ставят на «стоп» проекты по развитию цифровых контуров. По мнению опрошенных экспертов CNews Analytics, компании более половины ИТ-бюджетов тратят именно на ИТ-услуги.
Меняются не только темпы развития рынка, но и запросы предприятий. Наряду с привычными услугами в виде технической поддержки или заказной разработки ПО компании стали также нуждаться в оперативной экспертной помощи при киберинцидентах, профессиональном аудите ИТ-инфраструктуры, построении дорожной карты ее дальнейшего развития. Тем временем, спрос на некогда популярную услугу, поддержку иностранных решений, постепенно снижается и продолжит снижаться в ближайшие годы.
Киберустойчивость как сервис: в России увеличился спрос на услугу восстановления ИТ-инфраструктуры после взлома
Отечественный рынок ИТ-услуг развивается благодаря продолжающемуся импортозамещению, спросу заказчиков на модернизацию ИТ-ландшафта, а также построению отказоустойчивой инфраструктуры. На этом фоне, как отмечают опрошенные CNews Analytics эксперты, изменилась структура спроса. Наряду с традиционно востребованными услугами сформировалась потребность в новых сервисах, среди которых — аудит инфраструктуры предприятия, создание цифровой стратегии развития компании, комплексный сервис.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ-услуг
|
№
2024
|
№ 2023
|
Название компании
|
Выручка от ИТ-услуг (договоры SLA, консалтинг, внедрение, обучение, аудит) в 2024 г, ₽ млн без НДС
|
Выручка от ИТ-услуг (договоры SLA, консалтинг, внедрение, обучение, аудит) в 2023 г, ₽ млн без НДС
|
Динамика выручки 2024/2023, %
|
1
|
1
|
МТС Диджитал
|
156 818
|
120 633
|
30,00%
|
2
|
3
|
Айтеко
|
25 370
|
22 255
|
14,00%
|
3
|
2
|
Лига Цифровой Экономики
|
24 797
|
22 231
|
11,54%
|
4
|
4
|
Инфосистемы Джет
|
19 064
|
16 396
|
16,27%
|
5
|
6
|
Сбербанк-Сервис
|
15 918
|
9 412
|
69,12%
Российские интеграторы используют ИИ-решения, чтобы снизить себестоимость ИТ-услуг
Российские поставщики ИТ-услуг продолжают наращивать выручку от реализации проектов. Об этом говорят результаты ежегодного рейтинга CNews Analytics. Топ-60 поставщиков ИТ-услуг в 2024 г. заработали ₽ 439 млрд. Львиная доля приходится на первую пятерку, а именно — ₽ 242 млрд или 55% от суммарного показателя. Позитивная динамика по сравнению с 2023 г. — 27%. На отечественный рынок ИТ-услуг позитивно влияет снижение ключевой ставки ЦБ, что способствует возобновлению части инвестпрограмм, а также государственные меры поддержки. При сохранении этих позитивных тенденций рынок ИТ-услуг будет умеренно и стабильно расти в ближайшие 3–5 лет. По мнению опрошенных CNews Analytics экспертов, со стороны заказчиков будет увеличиваться запрос на внедрение и поддержку сервисов на основе low-code/no-code платформ, edge computing, ИИ, а через 3–4 года снова станет актуальным аутсорсинг обслуживания и поддержки инфраструктуры, когда потребуется обновление устаревшего оборудования, поставленного до 2022 г.Читать полностью
Арсен Благов, «Лукоморье»: В российских реалиях кастомизация будет всегда
Импортозамещение по-прежнему один из главных драйверов развития российского ИТ-рынка. С 2022 года Реестр российского ПО вырос в четыре раза и сейчас насчитывает более 28 тысяч продуктов. Как переход на отечественные решения влияет на рынок ИТ-услуг, с какими вызовами сталкиваются интеграторы и почему компетентность российских ИТ-специалистов — не всегда плюс, рассказывает генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье» Арсен Благов.Читать полностью
Как компании создают вертикальных ИИ-ассистентов внутри своей экосистемы
Искусственный интеллект перестает быть внешним инструментом. Теперь он становится частью корпоративной инфраструктуры — управляемой, безопасной и встроенной в бизнес-логику компании. Российский разработчик low-code платформы GreenData представил GreenBox — решение, которое позволяет создавать собственных вертикальных ИИ-ассистентов без кода и с полным контролем над безопасностью.Читать полностью