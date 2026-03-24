«Перекрёсток» оборудовал супермаркеты сенсорными кассами в зоне кафе и увеличил скорость обслуживания на 25%

Торговая сеть «Перекрёсток» завершила первый этап внедрения сенсорных касс в зоне кафе. Решение позволило ускорить обслуживание сотрудниками кафе покупателей на 25%. По итогу новое оборудование будет установлено во всех точках формата, за исключением тех, которые в перспективе перейдут на самообслуживание.

Как изменился процесс обслуживания

После успешного внедрения сенсорных касс в зоне кафе, ускорившего обслуживание покупателей на 25%, торговая сеть «Перекрёсток» оснастит новым оборудованием все точки формата, кроме тех, которые планируется перевести на самообслуживание. Сенсорная касса представляет собой дисплей с монитором и специальным программным обеспечением. В системе установлен отдельный образ с пик-листом, который содержит полный перечень позиций меню. Всего в 2025 году было установлено 366 касс: как правило, по одной на кафе, а в магазинах с большой площадью — по две.

Ранее в кафе бариста сканировал QR-код или штрихкод товара, собранные на листе бумаги, после чего позиция пробивалась на кассе. Новый формат полностью исключает необходимость использования бумажных носителей. Все товары структурированы в удобном интерфейсе с папками по категориям, включая горячие и холодные напитки, выпечку и другие позиции.

Эффективность и планы развития

Переход на сенсорные кассы — современное и инновационное решение, позволившее упростить регистрацию покупки и значительно ускорить обслуживание покупателей за счёт более удобного выбора товара и мгновенной доступа к ассортименту. По итогам внедрения сенсорных касс скорость пробития чеков увеличилась примерно на 25% (сокращение в среднем на 17–20 секунд по сравнению со стандартным расчетно-кассовым узлом (РКУ). Учитывая результаты 2025 года, в компании принято решение поэтапно заменять стандартные кассы на сенсорные решения в зоне линейных расчетно-кассовых узлов.

«Мы системно обновляем инфраструктуру кафе, чтобы сделать процессы быстрее и удобнее для сотрудников и гостей. Переход на тачевые кассы позволил отказаться от бумажных тетрадей, упростить навигацию в меню и ускорить обслуживание. Полученный результат, а именно ускорение пробития чеков до 25% подтверждает, что выбранное направление развития оправдано», — комментирует директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Перекрёсток» Александр Чухонцев.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/