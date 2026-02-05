Британские суды пять лет перевозят из обветшавщих ЦОДов

Британское судебное ведомство отчиталось о миграции ПО из устаревших ЦОД. Процесс начался в 2020 г., но полностью все еще не завершен. Некоторые служебные приложения переместили пока в «специально созданный временный центр».



Миграция на облачные платформы

Служба судов и трибуналов Великобритании (HMCTS) отчиталась о завершении миграции 37 служебных приложений из устаревших центров обработки данных, расположенных в Парк-Рояле, Западном Лондоне и Суиндоне, пишет Register. При этом обновление, начавшееся еще в 2020 г., пока еще полностью не завершено.

Некоторые программы HMCTS размещены в «специально созданном временном центер», где они могут функционировать до тех пор, пока их не заменят или не откажутся от них, сказал Пит Харрисон (Pete Harrison), директор программы HMCTS по выводу из эксплуатации устаревшего оборудования.

Было задействовано около 2,5 тыс. единиц оборудования. Проект включал в себя обновление ПО с последующим переносом его на облачные платформы (в том числе инструменты управления присяжными, которые были объединены в единый продукт Juror Digital), а также создание новой системы цифровой записи для Королевского суда.



Проект еще не завершен

На обслуживание устаревшей системы, по данным издания, в течение многих лет тратились немалые деньги. Так, в 2023 г. HMCTS заключила с компанией CGI соглашение о продлении контракта на сумму до 60 млн фунтов стерлингов для поддержания работы около 35 критически важных программных продуктов, большинство из которых в документе о закупках названы «устаревшими» ввиду их возраста.

Unsplash - Lucas Davies Суды в Великобритании работали с перебоями из-за сильно устаревшей ИТ-системы

При этом работы по обновлению еще не завершены. Планируется создать инструменты для переноса информации из старых систем, включая Libra Web, Court Store и XhibitA, на Единую платформу управления уголовными делами для всех дел в мировых и королевских судах.

Разработка Единой системы тоже не обошлась без проблем и потерь бюджетных средств. Она началась в 2016 г., а ее пересмотр в 2021 г. привел к списанию 22,5 миллионов фунтов стерлингов, в связи с чем HMCTS подверглась критике Национального аудиторского управления.

Надежды по исправлению ситуации ведомство. видимо, возлагает на найм нового генерального директора.

HMCTS разместила такую вакансию с заработной платой в 150 тыс. фунтов стерлингов. В объявлении указано, что кандидат должен иметь «опыт руководства и осуществления значительных изменений в сложной среде государственного сектора, внедрения инновационных бизнес-моделей, систем и подходов, а также обеспечения большей коммерциализации и устойчивости, включая цифровые инновации для преобразования системы предоставления услуг».

Сильно устаревшее оборудование

Харрисон признал очень высокую степень рисков, связанных с давно назревшими потребностями обновления ИТ-системы: «Это создало уязвимую среду с едиными точками отказа, которые могли нарушить доступ к основным судебным услугам». Рассмотрение 37 судебных дел пришлось перенести из-за неисправности оборудования.

В декабре 2025 г. CNews писал о подобных проблемах в другом госучреждении Великобритании. Сотрудники британского Министерства внутренних дел на регулярной основе используют систему обработки дел о предоставлении убежища, которой уже 25 лет. Она была внедрена в начале XXI века и с тех пор ни разу не менялась полностью. Попытки были, но переход на новый софт приводил к сбоям в работе.