Росдорбанк запустил операции с цифровым рублем для клиентов

Росдорбанк стал одним из первых российских банков, начавших работу с цифровым рублём (ЦР) в режиме промышленной эксплуатации. Внедрение третьей формы национальной валюты выполнено «под ключ» на решении для дистанционного банковского обслуживания (ДБО) isFront 2.0, разработанном компанией «Информационные системы».

Внедрение «под ключ»

Проект реализован в рекордно короткие сроки — от начала работ до запуска в продуктивную среду прошёл один год, что является быстрым результатом для проектов подобной сложности. Внедрение охватило полный цикл: от проектирования и поставки шлюза в платформу цифрового рубля Банка России до настройки программно-аппаратного комплекса в инфраструктуре банка. Все этапы были согласованы с куратором со стороны регулятора.

«Уникально быстрое и комплексное внедрение цифрового рубля «под ключ» позволит освободить ресурсы банка для цифровизации его бизнеса и даст уникальные возможности клиентам банка», — отметил коммерческий директор «Информационных систем» Александр Герасимов.

По его словам, компания, имеющая 17-летний опыт и 73 реализованных проекта ДБО, уже два года является официальным поставщиком решений для интеграции цифрового рубля. На текущий момент в её портфеле семь подобных проектов, два из которых завершили тестовые испытания. Росдорбанк стал первым банком, допущенным до работы с реальными цифровыми рублями на данной платформе.

Росдорбанк стал одним из первых российских банков, начавших работу с цифровым рублём в режиме промышленной эксплуатации

«Всегда на шаг впереди в технологиях и возможностях для наших клиентов: от частных до корпоративных. Летим в цифровизацию дальше и выше!» — подчеркнул заместитель председателя правления Росдорбанка Алексей Виноградов.

Новый платежный инструмент

Запуск цифрового рубля в Росдорбанке предоставляет клиентам банка — как юридическим, так и физическим лицам — доступ к новому платёжному инструменту. Для самого банка это означает укрепление позиций среди технологических лидеров рынка и наличие готовой, прошедшей все испытания Банка России платформы для дальнейшего развития сервисов на основе ЦР.

Уникальное торговое предложение проекта заключается в комплексности подхода «Информационных систем», которая обладает экспертизой полного цикла: в области ДБО, информационной безопасности, интеграции и настройки оборудования. При этом, несмотря на относительно небольшой размер банка, реализованный проект вывел его в число первых участников пилотной группы ЦБ РФ с полностью работоспособным решением.

Рекламаerid:2W5zFGKTQ6LРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"ИНН/ОГРН: 6672288510/1096672000655Сайт: https://infosysco.ru

