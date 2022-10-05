До конца 2022 г. Webinar Meetings ждет еще 5 обновлений

Российский сервис для онлайн-совещаний и встреч Webinar Meetings постоянно развивается и представляет все новые возможности для общения и совместной работы. Компания Webinar Group поделилась 5 обновлениями своего флагманского продукта, которые выйдут до конца 2022 г.

До конца 2022 г. создатели российского сервиса для онлайн-совещаний и встреч намерены выпустить еще 5 обновлений.

1. Режим «Активно говорящий»

Чтобы сфокусировать внимание участников на спикере, его видео можно будет вывести на весь экран — отдельно или вместе с презентацией или другим файлом.

Изображение спикера выведено на экран вместе с видео на Youtube



2. Комната ожидания

Организаторы смогут пускать на встречу участников по запросу. Комната ожидания позволяет видеть, кто из участников подключается ко встрече, и одобрять каждого отдельно. Таким образом на открытое мероприятие не попадет участник, которого там быть не должно.

3. Запись по кнопке

У организатора встречи появится возможность записать лишь определенный отрезок встречи, чтобы поделиться им с коллегами. Это полезно, если на мероприятии были конфиденциальные обсуждения и удобнее, чем редактировать полную запись встречи. Функция также позволит делать записи в постоянных встречах. Подробнее про постоянные встречи — здесь.

4. Открепление чата

Участники смогут откреплять не только видео, но и чат встречи. Окно с чатом можно будет переместить на другой экран для удобства модерирования встречи. Участник сможет показать чат через демонстрацию экрана, не возвращаясь к экрану встречи.

5. 200 участников

Максимальное количество участников встречи увеличится сразу вдвое — со 100 до 200. Условия подключения опции будут доступны после завершения тестирования.

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