Mail представил MCP-сервер, который позволяет работать с ИИ-агентами. Пользователи могут управлять перепиской, находить нужные файлы и документы, планировать встречи и автоматизировать повседневные задачи. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Подключение через MCP уже поддерживают «Почта», «Облако» и «Календарь Mail». Функциональность доступна для всех пользователей.

Навыки ИИ-агентов

В «Почте» — находить письма и вложения, кратко пересказывать переписку и выделять главное. Также агент возьмет на себя подготовку и отправку писем, работу с черновиками и поможет освободить почтовый ящик.

В «Облаке» — скачать и загрузить файлы, найти документ и рассказать о его содержимом. Поможет создать папки и самостоятельно распределит по ним все необходимое.

В «Календаре» — подобрать свободное время у всех участников встречи, создать событие из писем, добавить приглашенных, подготовить ссылку на онлайн-звонок, а при необходимости, настроить повторяющиеся события. Если планы изменились, агент перенесет встречу и обновит ее делали.

Чтобы подключить ассистента необходимо: открыть веб-страницу или десктопное приложение нужного ИИ-агента, запустить чат с ним и вставить специальную команду. Далее пройти авторизацию Mail и выбрать необходимый аккаунт. После — ппредоставить агенту необходимые разрешения.

Новый MCP-сервер не позволяет получать доступ к данным других пользователей — подключение работает только с информацией, доступной самому пользователю.