Разделы

Бизнес Кадры
|

«Авито Работа»: дизайнер возглавил топ профессий по спросу у молодежи — количество резюме выросло более чем вдвое

Дизайнер стал самой популярной профессией у молодежи: в III квартале 2026 г. число новых резюме от соискателей 18–24 лет в этой сфере выросло более чем в два раза (+112%) по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Средние зарплатные ожидания молодых соискателей составили 50 659 руб. в месяц (+1% за год). Такие данные получили эксперты «Авито Работы» по итогам анализа данных платформы за III квартал 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

На втором месте по популярности у молодых соискателей — сборщики мебели: почти двукратный рост (+97%) год к году. Их средние зарплатные ожидания выросли на 14% и достигли 68 593 руб. в месяц. Третью строчку заняли работники кухни: число резюме молодых кандидатов увеличилось на 85%, средние ожидания составили 50 000 руб. в месяц — на уровне III квартала 2025 г.

av1.jpg

Профессии с наибольшим ростом популярности у молодежи 18–24 лет, третий квартал 2025/2026

«Наше совместное с «Росмолодежь.Профи» исследование показывает, что при выборе профессии молодые специалисты прежде всего ориентируются на личные интересы: этот фактор отметили 60% работающей молодежи. При этом для 44% важна востребованность специалистов на рынке труда. Поэтому работодателям важно не только предлагать интересные задачи, но и показывать, какие перспективы открывает работа в компании: например, возможности профессионального роста, освоения новых навыков, участия в сложных проектах и развития внутри команды. Понимание того, как можно реализовать свои интересы и двигаться вперед в профессии, помогает молодым специалистам осознанно выбирать место работы», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры

Veon потратил $207 миллионов на покупку постсоветского сотового оператора

SDN против традиционной сети: сравниваем технологии на примере многоквартирного дома

Впервые с начала блокировок число российских пользователей WhatsApp рвануло вверх. Telegram не отстает

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

Из-за борьбы с мошенниками может отключаться бортовое оборудование самолетов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще