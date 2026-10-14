«Дром» открывает статистику авторынка России в общий доступ

Автомобильный портал «Дром» запустил сервис статистики авторынка по данным классифайда — «Дром Стат». Автолюбители и эксперты могут увидеть как общие данные для всей страны, так и показатели по отдельным регионам. Сервис позволяет получить данные по количеству объявлений и продаж авто, по времени продаж, по доле машин из разных стран и топ популярных моделей по просмотрам и числу объявлений. Об этом CNews сообщили представители «Дрома».

На основном табло отражается «Индекса активности рынка». Как отметил аналитик «Дрома» Игорь Олейников, он рассчитывается на основе данных купли/продажи автомобилей и учитывает несколько показателей — от добавления нового объявления до его снятия с продажи. Индекс «Дром Стат» показывает насколько предложение на рынке удовлетворяется спросом.

«Мы откалибровали данные так, что единица показывает здоровый рынок, на котором предложение достаточно быстро находит спрос. Если предложений много, а интерес падает, индекс становится меньше единицы. Если же предложений на рынке мало, а интерес к покупкам автомобиля растет, индекс становится больше единицы», — сказал Игорь Олейников.

Полезным для автолюбителей, желающих продать машину, станет блок «Время продажи». На графике представили вероятность продажи автомобиля за определенное время. Например, в Алтайском крае частник может продать машину стоимостью 500-800 тысяч за 60 дней с вероятностью 79%, а вот за два дня только с вероятностью 10%.

В региональном срезе «Дром Стат» показано количество объявлений на трех основных площадках — «Дром», «Авто.ру» и «Авито Авто». Причем учитываются только уникальные предложения: если какое-то объявление продавец разместил на нескольких площадках, то в статистике оно отражено только один раз. Количество продаж новых авто учитывается по данным регистраций — показывает число новых авто, поставленных на учет за каждый месяц. График динамики продаж представляет только данные снятых объявлений на «Дроме», причем в нем не учитываются объявления многократно снятые и затем добавленные обратно в продажу — это дает более чистые данные.