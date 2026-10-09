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Сервис каршеринга BelkaCar и автошкола «Колесо» помогут молодым водителям освоиться на дорогах

Cервис каршеринга BelkaCar и автошкола «Колесо» запустят совместный образовательный проект для помощи молодым водителям на дорогах. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Программа включит материалы для проверки и закрепления знаний о правилах дорожного движения, об общих правилах поведения на дорогах, информацию о правильном использовании каршеринга, о том, почему важно соблюдать скоростной режим, как чувствовать себя комфортно и уверенно за рулем и многое другое. Инструкторы автошколы расскажут о сложных ситуациях на дорогах и поделятся лайфхаками, как их избежать или разрешить.

Пользователи смогут пройти тест по ПДД с самыми сложными вопросами.

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