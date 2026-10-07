Разработчики в RuStore смогут отслеживать источники установок приложений

Магазин приложений RuStore добавил в статистику консоли анализ источников трафика. Разработчики теперь могут видеть, откуда приходят пользователи, и оценивать эффективность разных каналов продвижения приложений. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

В статистике доступно распределение просмотров, установок, обновлений и конверсии по источникам трафика — как внутри RuStore, так и за его пределами. Это позволяет сравнивать разные каналы и понимать, какие из них приводят больше пользователей.

Также разработчики могут посмотреть эти показатели по странам. Данные помогут оценить географию аудитории приложения и учитывать ее при выборе стратегии продвижения. Более подробную информацию разработчики могут получить с помощью SDK Install Referer, который отслеживает количество установок по рекламным ссылкам.

«Для разработчиков важно понимать не только сколько пользователей пришло в приложение, но и откуда именно. Анализ источников трафика поможет увидеть, какие каналы реально приводят установки и где находится аудитория приложения, чтобы точнее распределять усилия на продвижение», — сказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.