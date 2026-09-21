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«Аптечная сеть 36,6» усовершенствовала ИИ-фармацевта

В декабре 2025 г. «Аптечная сеть 36,6» запустила ИИ-агента, который на основе нейросетевых технологий формировал короткие и понятные описания товаров, выделяя только ключевые свойства и преимущества для покупателя. За прошедшие девять месяцев компании удалось существенно усовершенствовать технологию и превратить ИИ-помощника в ответственного онлайн-фармацевта. Об этом CNews сообщили представители «Аптечной сети 36,6».

Теперь ИИ-агент «36,6» – это не просто генератор описаний, а настоящий собеседник, который помогает клиенту на всем пути покупки: понимает симптомы и подсказывает, что выбрать; предупреждает о рисках; объясняет правила приема простыми словами; при необходимости переводит покупателя на живого фармацевта.

«Онлайн-помощник не заменяет провизора, а работает первым фильтром: на что может ответить – отвечает быстро, что не может – передает человеку, – сказала Марина Настаева, руководитель управления собственных продаж «Аптечной сети 36,6». – Время фармацевта достается тем случаям, где действительно нужна его экспертиза. Мы не торопились делать ИИ всезнающим. Наоборот, правила, когда ИИ-фармацевт должен остановиться, мы поставили впереди новых функций. В каких случаях он обязан прекратить отвечать, обязан перевести на человека, обязан добавить предупреждение – эти правила для нас так же важны, как и качество ответов. Цель нашего ИИ-фармацевта – помочь клиенту сделать покупку быстро, удобно и безопасно».

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