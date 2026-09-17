Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Череповецкий завод «Северсталь-метиз» внедрил систему дистанционного управления кранами

В сталепроволочном цехе №1 череповецкого завода «Северсталь-метиза» завершился проект по переводу подъёмных сооружений травильного отделения на дистанционное управление. Он стал частью стратегической ИТ-программы «Безлюдные технологии», направленной на снижение производственных рисков и передачу опасных операций автоматизированным системам. Об этом CNews сообщил представитель «Северстали».

Проект стартовал еще в 2025 г. Тогда первый пульт объединил в себе возможность управления двумя кранами. Сейчас все 5 подъёмных сооружений травильного отделения переведены на управление из единой диспетчерской.

Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний
Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний Импортонезависимость

«Это решение повысит уровень безопасности наших сотрудников и снизит производственные риски. Теперь машинисты могут управлять кранами удаленно, находясь вне зоны воздействия агрессивных сред и опасных факторов производства. Кроме того, внедрение этой инновационной технологии повысит эффективность производственного процесса и улучшит условия труда персонала. Ведь люди – это наша главная ценность», – сказал генеральный директор «Северсталь-метиз» Сергей Ковряков.

На высокотехнологичные кресла-пульты выведены все органы управления и мониторы. Благодаря видеокамерам высокого разрешения оператор видит всю обстановку вокруг и под краном. Также установлена система безопасности, которая предупреждает о препятствиях и появлении в зоне действия крана персонала цеха. Программно-аппаратный комплекс позволяет более точно и эффективно выполнять подъёмно-транспортировочные работы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские платформы контейнеризации (Kubernetes) 2026

Россия нанесла удар по одному из крупнейших украинских ЦОД. Он был создан экс-главой «Ситроникса»

Почему старые голосовые роботы бесили клиентов и что изменилось

Selectel купил облачного провайдера за 2,6 миллиарда

На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты

Власти бросились скупать отечественное «железо» для Wi-Fi. Оно дороже китайского, но дешевле американского

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще