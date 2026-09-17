Череповецкий завод «Северсталь-метиз» внедрил систему дистанционного управления кранами

В сталепроволочном цехе №1 череповецкого завода «Северсталь-метиза» завершился проект по переводу подъёмных сооружений травильного отделения на дистанционное управление. Он стал частью стратегической ИТ-программы «Безлюдные технологии», направленной на снижение производственных рисков и передачу опасных операций автоматизированным системам. Об этом CNews сообщил представитель «Северстали».

Проект стартовал еще в 2025 г. Тогда первый пульт объединил в себе возможность управления двумя кранами. Сейчас все 5 подъёмных сооружений травильного отделения переведены на управление из единой диспетчерской.

«Это решение повысит уровень безопасности наших сотрудников и снизит производственные риски. Теперь машинисты могут управлять кранами удаленно, находясь вне зоны воздействия агрессивных сред и опасных факторов производства. Кроме того, внедрение этой инновационной технологии повысит эффективность производственного процесса и улучшит условия труда персонала. Ведь люди – это наша главная ценность», – сказал генеральный директор «Северсталь-метиз» Сергей Ковряков.

На высокотехнологичные кресла-пульты выведены все органы управления и мониторы. Благодаря видеокамерам высокого разрешения оператор видит всю обстановку вокруг и под краном. Также установлена система безопасности, которая предупреждает о препятствиях и появлении в зоне действия крана персонала цеха. Программно-аппаратный комплекс позволяет более точно и эффективно выполнять подъёмно-транспортировочные работы.