Ковряков Сергей


СОБЫТИЯ


28.01.2026 На череповецком заводе «Северсталь-метиз» внедряют систему дистанционного управления кранами 1
17.09.2025 «Северсталь-метиз» тестирует на производственной площадке нового робота 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ковряков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь Инфоком 94 1
DH - Droneshub - DHX - Дронсхаб групп - Академия Дронсхаб 10 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 27 2
Северсталь ПАО - Severstal 569 1
Метиз завод 26 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34033 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 1
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 268 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
