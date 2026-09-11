«Литрес» назвал самые популярные книги лета в Москве

Книжный сервис «Литрес» проанализировал спрос на цифровую литературу и определил, какие произведения стали самыми востребованными (по количеству проданных экземпляров цифровых книг) по итогам лета (1 июня – 31 августа) в Москве. Рейтинг возглавила книга «Если вы меня слышите. Книга 1». Об этом CNews сообщили представители «Литрес».

В топ‑5 книг среди пользователей из Москвы (по количеству проданных экземпляров цифровых книг во всех форматах — аудио и текст) вошли: «Если вы меня слышите. Книга 1», Елена Михалкова; «Копия Веры», Катя Качур; «Люди за спиной. Том 1», Александра Маринина; «Ловушка для главного дива», Виктор Дашкевич; «Тени южной ночи», Татьяна Устинова.