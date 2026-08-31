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78% дизайнеров переделывали брендинг после попыток клиентов сделать его с ИИ или недорогими подрядчиками

78% дизайнеров за последний год хотя бы раз переделывали брендинг, айдентику или визуальную концепцию, которую клиенты до этого пытались создать с помощью ИИ или недорогого подрядчика. При этом 46% сталкивались с обратной ситуацией: заказчик принимал сделанную вручную работу за результат нейросети и критиковал ее за это. Об этом CNews сообщили представители креативного агентства RGBY.

Половина участников (52%) считают, что с появлением ИИ ожидания клиентов по срокам выросли быстрее, чем реальная скорость работы над проектом. 36% сталкиваются с требованием в брифах «не выглядеть как ИИ», а каждый третий дизайнер считает, что ИИ-генерации брендов становится все сложнее отличить друг от друга.

Одновременно ИИ меняет ожидания клиентов от стоимости дизайна. 58% опрошенных считают, что заказчик гипотетически будет готов передать нейросети большую часть проекта при скидке от 31% и выше. Наиболее распространенный ответ — скидка 31-50%, ее выбрали 35% респондентов. Многие заказчики обеспокоены тем, чтобы итоговый креатив не выглядел как полностью сгенерированная работа. Почти половина дизайнеров сталкивались с забавной ситуацией, когда сделанная вручную работа была раскритикована как «иишная».

Однако полностью сгенерированный результат пока редко становится готовым продуктом. Половина дизайнеров оценивает долю ИИ-материалов, которые доходят до финального использования без существенной ручной переработки, лишь в 11-30%. Еще 27% считают, что таких материалов не более 10%, а 13% — что они вообще не попадают в итоговый проект. При этом 30% отмечают, что в типовом проекте нейросети пока закрывают только вспомогательные задачи, например, помогают с референсами и мудбордами.

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В то же время ИИ может усиливать менее опытных специалистов: почти половина дизайнеров (48%) допускают, что талантливый джуниор с нейросетями способен создать более сильное решение, чем опытный, но менее креативный мидл. На этом фоне растет значение креативной составляющей работы: 67% считают, что ИИ снижает ценность производства и одновременно повышает ценность креативного мышления. Еще 79% ожидают, что по мере роста объема ИИ-контента будет увеличиваться ценность авторского стиля и живой экспертизы.

«ИИ уже заметно меняет то, как заказчики воспринимают дизайн и оценивают готовую работу. Создать первый визуальный вариант с нейросетями стало гораздо проще, и на этом фоне граница между быстрой генерацией и полноценным креативным решением для клиента становится менее очевидной. При этом роль креатора не уменьшается, а меняется: все большее значение имеют авторский взгляд, насмотренность и способность отобрать из множества возможных вариантов тот, который действительно решает задачу бренда. На фоне роста однотипного ИИ-контента именно эти качества со временем будут становиться только ценнее», — сказал Павел Борейко, сооснователь и генеральный директор RGBY.

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