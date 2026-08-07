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Предиктивная диагностика на ЕВРАЗ ЗСМК сэкономила 270 млн рублей

На ЕВРАЗ ЗСМК заработал ситуационно‑аналитический центр мониторинга и контроля состояния оборудования, который помогает предугадывать поломки и избегать внеплановых остановок производства. Центр стал ключевым элементом программы «Эффективная эксплуатация оборудования». Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

Специалисты центра круглосуточно анализируют данные с датчиков: контролируют 50 критически важных агрегатов (доменные печи, прокатные станы, турбогенераторы) и проводят мобильную диагностику еще 730 единиц оборудования. При выявлении отклонений команда выдает конкретные рекомендации: от внепланового осмотра до корректировки режима работы — и отслеживает их исполнение в цехах.

Важную роль в работе центра играют математические модели предиктивной диагностики: они переводят данные с датчиков в понятные прогнозы и учатся распознавать предпосылки отказов. В целом, с 2021 г. благодаря предиктивному подходу в дивизионе «Сибирь» удалось сэкономить 269 млн руб. за счет предупреждения внеплановых простоев. Внедрение интеллектуального мониторинга — пример того, как сочетание цифровых инструментов, математических моделей и экспертизы специалистов повышает надежность производства и эффективность ремонтных процессов на предприятиях ЕВРАЗа.

«Ранняя экспертиза помогает не только экономить средства, но и улучшать условия труда ремонтного персонала. Вместо аварийной работы в сложных и опасных условиях специалисты получают возможность заранее подготовиться, спланировать ремонт или вовсе избежать замены узла. Результаты мониторинга и заключения экспертов также повышают качество и прозрачность решений», — отметил заместитель директора по информационным технологиям дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Павел Пак.

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