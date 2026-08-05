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«Авито»: собрать ребенка в школу стоит около 6 000 рублей

Аналитики «Авито» изучили продажи школьной формы и канцтоваров, сравнили их с данными 2025 г. и подсчитали, во сколько обойдется собрать ребенка в школу при покупке новых вещей в новом состоянии и на ресейле. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Школьная одежда для мальчиков

Продажи школьных костюмов (брюки и пиджак) для мальчиков на ресейле в июле 2026 г. выросли на 76% в сравнении с аналогичным периодом 2026 г.. Они в среднем стоили 1,5 тыс. руб. при покупке «с рук». Продажи спортивных костюмов (штаны и кофта) выросли в 2,5 раза, их средняя стоимость в этом сегменте составила 900 руб. Так, комплект школьной одежды для мальчика на ресейле в среднем стоит 2,4 тыс. руб.

Школьные костюмы для мальчиков в новом состоянии стали покупать чаще на 91%, в среднем за 2,4 тыс. руб. Продажи новой спортивной формы выросли на 39%, она в среднем обходилась в 1,4 тыс. руб. Таким образом, комплект новой школьной одежды для мальчиков в среднем стоит 3,8 тыс. руб.

Школьная одежда для девочек

Школьные костюмы для девочек (юбка/брюки и пиджак) на ресейле за год стали покупать в 2,5 раза чаще. В среднем они обходились в 1,4 тыс. руб. Спортивные костюмы (штаны и кофта) «с рук» покупали в два раза чаще, в среднем за 900 руб. Средняя стоимость одежды в школу для девочек на ресейле составила также 2,4 тыс. руб.

В новом сегменте продажи школьных костюмов для девочек выросли на 73%, их покупали в среднем за 1,9 тыс. руб. Новую спортивную форму стали покупать на 56% чаще, в среднем за 1,2 тыс. руб. Так, комплект новой школьной одежды для девочек в среднем обойдется в 3,1 тыс. руб.

Канцтовары и другие принадлежности

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Продажи эргорюкзаков на ресейле в июле этого года выросли на 34% в сравнении аналогичным периодом 2025 г., в среднем они стоили 1,6тыс. руб. В новом сегменте их стали покупать чаще на 65%, в среднем за 4,5 тыс. руб. Обычные рюкзаки на ресейле покупали на 46% чаще, в среднем за 1,1 тыс. руб., В новом состоянии — в два раза чаще, за 2,4 тыс. руб.

В новом сегменте выросли продажи пеналов (+92%), тетрадей (+91%), карандашей (+73%) и ручек (+42%). Пеналы на Авито в среднем обходятся в 300 руб., набор из пяти тетрадей — 100 руб. Небольшие наборы ручек и карандашей в среднем можно купить по 50 руб.

Таким образом, комплект из новой школьной одежды для мальчиков, а также нового рюкзака, канцелярии и прочих принадлежностей сегодня обойдется в среднем в 6,7 тыс. руб. Все то же самое для девочек стоит в среднем 6 тыс. руб.

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