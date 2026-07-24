CHINT в России реализовал первый высоковольтный проект в Республике Беларусь

CHINT поставил комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) для строящейся электроподстанции 110/20 кВ «Береговая» в Минске. Это первый проект компании в сегменте высоковольтного оборудования на белорусском рынке. Новая подстанция станет одним из основных центров электроснабжения микрорайона «Северный берег», масштабного проекта комплексной застройки Минска.

«Северный берег» создается как полноценный город внутри города. К 2040 году здесь планируется разместить около 80 тыс. квартир, а численность населения микрорайона, по прогнозам, достигнет 130 тыс. человек. По оценкам городских властей, общий объем жилищного строительства в районе составит около 4,5 млн кв. м.

Для электроснабжения «Северного берега» создается новая электросетевая инфраструктура. Подстанция «Береговая» станет одним из центров питания первой в Республике Беларусь городской распределительной сети напряжением 20 кВ. Применение этого класса напряжения позволит увеличить пропускную способность линий, сократить потери электроэнергии и уменьшить необходимое количество кабельных линий и трансформаторных подстанций.

Для высоковольтной части электроподстанции «Береговая» компания CHINT поставила КРУЭ-110 кВ в составе 11 ячеек. Перед отгрузкой оборудования представители заказчика и подрядчика провели очную приемку на заводе CHINT. К этому моменту КРУЭ были полностью собраны и прошли комплекс высоковольтных испытаний. Принимающая сторона высоко оценила качество исполнения оборудования и организацию испытаний, отметили в компании.

«Для CHINT это первый высоковольтный проект в Республике Беларусь, но сама технология давно входит в международный портфель компании. Высоковольтное оборудование CHINT применяется в проектах передачи и генерации электроэнергии более чем в 120 странах, а линейка КРУЭ охватывает классы напряжения до 550 кВ. Поставка для "Береговой" говорит о том, что компания может участвовать не только в оснащении отдельных зданий, но и в создании комплексной электросетевой инфраструктуры», — рассказал руководитель канала продаж «Промышленные партнеры» Алексей Шумра.

Монтаж и пусконаладочные работы начнутся осенью 2026 года. По текущему графику проекта, которым располагает CHINT, ввод подстанции «Береговая» намечен на декабрь 2026 года. В дальнейшем электроснабжение «Северного берега» должна дополнить подстанция 110/20 кВ «Дрозды» с аналогичной конфигурацией.

Помимо поставки КРУЭ для электроподстанции «Береговая», CHINT участвует в создании энергетической инфраструктуры «Северного берега» на уровне жилых зданий и коммунальных объектов. Компания поставила аппараты для распределительных и этажных щитов 15 жилых домов, а также для электроснабжения электрокотельной. Поставка высоковольтного оборудования для подстанции «Береговая» выводит решения компании на уровень магистральной энергетической инфраструктуры одного из крупнейших районов комплексной застройки Минска.