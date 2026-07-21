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Поддержка ИТ-отрасли
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Минцифры подтвердило статус ИT-компании для «Атом Безопасность»

Компания «Атом Безопасность» (входит в группу компаний «СКБ Контур») прошла ежегодную аккредитацию как организация, работающая в сфере информационных технологий. Решение утвердило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 15 июля 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Статус ИТ-компании позволяет пользоваться рядом льгот. Среди них — пониженная ставка страховых взносов и налога на прибыль, освобождение в ряде случаев от уплаты НДС, возможность привлечения иностранных специалистов, предоставление сотрудникам отсрочки от службы в армии. Также такой статус дает право претендовать на гранты и льготные кредиты.

До 2026 г. аккредитованные компании могли подтверждать статус автоматически. Теперь процедуру необходимо проходить ежегодно.

Иван Хаустов, генеральный директор «Атом Безопасность»: «Новые требования регулятора делают принципиальным успешное прохождение аккредитации для ИТ-компаний. Это становится стратегически важным как с точки зрения самого бизнеса, его развития и функционирования, так и с точки зрения сотрудников. «Атом Безопасность», таким образом, подтвердила, что выполняет все требования регулятора, что, в свою очередь, гарантирует стабильную работу компании».

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