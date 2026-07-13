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«Макс» открыл комментарии в публичных и приватных каналах

«Макс» открыл комментарии в публичных и приватных каналах. Включить комментарии можно в настройках канала. Функциональность доступна пользователям устройств Android, десктопной и веб-версии мессенджера. Об этом CNews сообщили представители «Макс».

Пользователи могут видеть количество комментариев под постом и отвечать на сообщения в формате replay, а авторы – взаимодействовать с пользователями от лица канала. В ближайшей перспективе в мессенджере появятся реакции на комментарии и возможность отправлять медиафайлы.

Ранее «Макс» открыл всем пользователям мессенджера с «Цифровым ID» возможность создавать публичные каналы. За первые сутки с момента запуска функциональности было создано 10 тысяч публичных каналов.

Помимо этого, у авторов появилась возможность переводить приватные каналы в публичные. Для этого необходимо зайти в настройки канала, выбрать тип канала и придумать оригинальную ссылку.

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