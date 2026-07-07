Разделы

Интернет Интернет-ПО
|

Платформа для партнеров Max стала доступна в формате мини-приложения

Платформа для партнеров Max стала доступна в формате мини-приложения. Об этом CNews сообщил представитель мессенджера.

Новый способ взаимодействия с платформой позволяет предпринимателям решать задачи в мессенджере — без перехода по внешним ссылкам. Бизнес-партнерами Max стали более 500 тыс. компаний и организаций.

С помощью мини-приложения предприниматели могут: автоматизировать работу с клиентами с помощью чат-ботов, запустить онлайн-витрину или веб-сайт компании для прямых продаж с помощью мини-приложений, создавать каналы для продвижения бренда, использовать готовые интеграции с CRM и чат-бот платформами, получить консультацию у поддержки.

Мини-приложение можно найти через строку поиска, через меню настроек в профиле пользователя или по специальной ссылке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Никита Векессер, Orion soft: Безопасность ИИ – новая инфраструктурная задача бизнеса

Хакеры научились заходить в корпоративные аккаунты Microsoft без логина и пароля

Михаил Матюшин, Nexign: Как ценность больших данных меняет требования к ИТ-системам

Власти утвердили массовые проверки товаров на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете»

Наш ответ Apple: В России появилась суверенная мобильная экосистема. Что она умеет и зачем она российскому бизнесу?

Российские школьники стали абсолютными чемпионами на Международной олимпиаде по кибербезопасности

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще