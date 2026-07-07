Платформа для партнеров Max стала доступна в формате мини-приложения

Платформа для партнеров Max стала доступна в формате мини-приложения. Об этом CNews сообщил представитель мессенджера.

Новый способ взаимодействия с платформой позволяет предпринимателям решать задачи в мессенджере — без перехода по внешним ссылкам. Бизнес-партнерами Max стали более 500 тыс. компаний и организаций.

С помощью мини-приложения предприниматели могут: автоматизировать работу с клиентами с помощью чат-ботов, запустить онлайн-витрину или веб-сайт компании для прямых продаж с помощью мини-приложений, создавать каналы для продвижения бренда, использовать готовые интеграции с CRM и чат-бот платформами, получить консультацию у поддержки.

Мини-приложение можно найти через строку поиска, через меню настроек в профиле пользователя или по специальной ссылке.