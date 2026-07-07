Разделы

ПО Свободное ПО Софт Бизнес Телеком Контент Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в торговле
|

Хакеры научились заходить в корпоративные аккаунты Microsoft без логина и пароля

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговую кампанию, в которой хакеры используют механизм авторизации Microsoft — Device Authorization Grant. Кибератаки наблюдалась с начала апреля по середину мая 2026 г., а целью были получение токенов учетной записи пользователей-жертв для последующей ИТ-компрометации корпоративных данных.

Новые методы взлома

Новая фишинговая кампания, злоупотребляющая механизмом авторизации Microsoft Device Authorization Grant (Device Code Flow), позволяет хакерам получать доступ к корпоративным учетным записям без кражи логинов и паролей, об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Device Code Flow (OAuth 2.0) — это метод авторизации, который позволяет входить в приложения на устройствах, где неудобно или невозможно вводить логин и пароль (например, смарт-ТВ, игровые приставки, принтеры или утилиты командной строки).

По данным «Лаборатории Касперского», кибератаки проводились с апреля по май 2026 г. и были тщательно замаскированы под уведомления от юридических фирм. Пользователи получали электронные письма с защищенным паролем PDF-файлом. После открытия документа жертве предлагалось перейти по ссылке для просмотра якобы важных материалов.

Несмотря даже на то, что ссылка формально вела на легитимный домен Microsoft, через механизм переадресации пользователь попадал на фишинговый сайт, имитирующий портал для просмотра юридических документов, предупредили эксперты по кибербезопасности.

flyd-oqptsc4p3nm-unsplash_1.jpg

Unsplash - FlyD
Хакеры взламывают корпоративный Microsoft без логина и пароля

После прохождения нескольких CAPTCHA пользователю предлагалось скопировать одноразовый код, заранее сгенерированный хакерами, и ввести его на официальной странице Microsoft, завершив тем самым процесс многофакторной аутентификации. Таким образом, жертва самостоятельно подтверждала доступ атакующих к своей учетной записи.

Получив токены текущей сессии, злоумышленники получали возможность читать электронную почту пользователя-жертвы, отправлять письма от ее имени, получать доступ к файлам в Microsoft OneDrive, а также просматривать переписку в Microsoft Teams.

Быть начеку

«Злоумышленники не всегда прибегают к вредоносному программному обеспечению (ПО) или краже логинов и паролей для получения доступа к конфиденциальной информации — все чаще они злоупотребляют легитимными ИТ-инструментами и механизмами авторизации, — отметил CNews эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Роман Деденок. — Поэтому российским пользователям необходимо проявлять бдительность не только при посещении подозрительных сайтов, но и при работе с официальными ИТ-платформами».

Дополнительную защиту от кибератак такого рода помогут обеспечить надежные ИТ-решения для защиты электронной почты, гарантирующие безопасность корпоративной и личной переписки.

Предзаказ GTA VI в России

После официального запуска предзаказов на популярную видеоигру Grand Theft Auto (GTA) VI, появились многочисленные мошеннические схемы, использующие ажиотаж вокруг этого события, об этом CNews также сообщили представители «Лаборатории Касперского» в июле 2026 г. Эксперты фиксируют самые разные легенды для обмана пользователей — от поддельных страниц с предзаказами до поиска ИТ-тестировщиков будущей игры из стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»
Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026» цифровизация

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили мошеннический сайт на русском языке, анонсирующий поиск ИТ-тестировщиков для ранней версии GTA VI среди жителей стран СНГ. На интернет-странице сообщается, что энтузиастов ищут среди «активных геймеров, готовых делиться фидбеком и участвовать в закрытых сессиях».

Для участия в тестировании пользователям предлагается подписаться на закрытый Telegram-канал, где с большей долей вероятности будут вовлекать в дальнейшие схемы обмана уже через мессенджер.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Никита Векессер, Orion soft: Безопасность ИИ – новая инфраструктурная задача бизнеса

Мобильный интернет в России заработает быстрее благодаря нейросетям. Даже на старых сетях 4G

Корпоративный ИИ требует не только GPU, но и управляемой среды

Кибератаки на российские компании перестали быть примитивными. Теперь почти половина - сложные DDoS-атаки

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Власти утвердили массовые проверки товаров на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще