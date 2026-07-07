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Документация в CRM-платформе «Модус» теперь обновляется вместе с кодом

В CRM-платформу «Модус» от ИТ-холдинга «Т1» внедрен подход Docs as Code. Теперь инструкции и другие материалы обновляются вместе с продуктом и хранятся в единой системе. Благодаря этому пользователи могут быстрее находить нужную информацию и использовать актуальные версии документов. Об этом CNews сообщил представитель «Т1».

По данным экспертных опросов, 42% работников периодически расходуют на поиск файлов, документов и переписок больше времени, чем на работу с найденной информацией. При этом 31% опрошенных сталкиваются с такой ситуацией регулярно, а 12% признались, что ежедневно не могут быстро найти нужные данные. В «Модусе» упростили один из таких сценариев — работу с документацией.

Раньше материалы хранились в разных источниках: отдельно — инструкции для пользователей, описания обновлений, информация о новых функциях и технические документы для разработчиков. Теперь их можно автоматически собирать в одном месте. При этом история изменений сохраняется, поэтому команда всегда видит актуальную версию.

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Компания может формировать персонализированные порталы с разным набором материалов для разных групп пользователей. Например, разработчикам доступны технические документы, сотрудникам бизнеса — инструкции по нужным функциям, а клиентам — материалы по работе с системой. Так пользователи быстрее находят нужную информацию и не тратят время на просмотр лишних разделов.

«Для крупных компаний документация — это важная часть управления ИТ-системой. Когда продукт развивается, необходимо, чтобы сотрудники, подрядчики и команды сопровождения работали с одной версией инструкций. Подход Docs as Code помогает синхронизировать материалы с обновлениями платформы и сохранять историю изменений. Это снижает риск ошибок при запуске новых функций и упрощает подключение новых команд к работе с системой», — отметил Тимур Порошин, владелец CRM-платформы «Модус».

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