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«Октава ДМ» и ВГИК расширяют сотрудничество в подготовке звукорежиссеров

Российский производитель профессиональной аудиотехники «Октава ДМ» и кафедра звукорежиссуры ВГИК расширяют сотрудничество. Партнерство направлено на развитие практической подготовки будущих специалистов в области звукорежиссуры и аудиопроизводства. Об этом CNews сообщил представитель компании «Октава ДМ».

В рамках сотрудничества студенты и преподаватели смогут работать с современным отечественным оборудованием «Октава» в процессе обучения и при создании творческо-производственных проектов. Также предусмотрено тестирование новых решений компании в образовательном процессе, что позволит получать профессиональную обратную связь и совершенствовать продукты с учетом потребностей отрасли.

Партнерство предусматривает проведение мастер-классов и демонстрации оборудования, а также участие специалистов «Октавы ДМ» в образовательных мероприятиях кафедры.

«Для нас сотрудничество с ВГИК — это не разовая акция, а последовательная работа по поддержке молодых талантов. Мы хотим, чтобы будущие звукорежиссеры с самого начала карьеры имели доступ к профессиональному оборудованию, которое используют студии и концертные площадки. Партнерство с ведущей профильной кафедрой страны позволяет не только знакомить студентов с нашими разработками, но и вместе формировать требования к технологиям будущего. Сегодняшние студенты уже завтра будут формировать профессиональную среду, и для нас важно поддержать их на этом пути», — отметила генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова.

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