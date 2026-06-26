Легендарный корабль «Алых парусов» появился на карте Blink

Главный символ «Алых парусов» в этом году появится не только на Неве. Команда Blink перенесла знаменитый бриг в цифровой мир: с 25 июня он несколько дней будет плавать по 3D-карте Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители Blink.

Знаменитый корабль стал не просто украшением города, а частью виртуального мира: пользователи геосоциального приложения Blink смогут открыть карту, посмотреть, кто из друзей находится в Питере или поблизости, вместе наблюдать за цифровым бригом.

«В Blink не ищут ближайшую аптеку — здесь смотрят, где друзья, пишут им и узнают, что происходит вокруг. А во время “Алых парусов” в самом центре Питера появляется огромный заметный корабль с красными парусами — было бы странно не добавить его и к нам. Теперь можно открыть Blink, собрать своих в чате и вместе залипнуть на бриг, даже если вас и Неву разделяют километры», — сказал CMO Blink Александр Щепилов.

Цифровой бриг появился в приложении Blink в четверг, 25 июня, и останется на карте всего на несколько. После этого корабль уплывет до будущих встреч.