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ПАО «Софтлайн» продолжит обратный выкуп акций компании

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, сообщает о намерении продолжить ранее объявленный обратный выкуп акций ПАО «Софтлайн». Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

22 октября 2024 г. члены Совета директоров группы утвердили приобретение до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», на предприятие группы — ООО «Инвестпроекты» (ранее – ООО «Софтлайн Проекты»). Согласно решению членов Совета директоров, данный обратный выкуп должен осуществляться в течение 12 месяцев. По истечении данного срока осенью 2025 г. было принято решениепродлить обратный выкуп еще на 12 месяцев при сохранении общего количества акций, доступных к обратному выкупу.

Намерение родолжать обратный выкуп акций с рынка связано, прежде всего, с уверенностью менеджмента группы в рыночной недооцененности ПАО «Софтлайн», а также убежденностью в росте капитализации холдинга в обозримой перспективе.

К настоящему моменту холдинг выкупил около 18,7 млн акций ПАО «Софтлайн». Таким образом, к выкупу доступны еще около 1,3 млн акций ПАО «Софтлайн». При необходимости данный объем акций, доступный к выкупу, может быть увеличен.

Акции ПАО «Софтлайн», которые будут приобретены в рамках обратного выкупа, будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

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