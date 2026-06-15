«Битрикс24» представляет «Базу Знаний» 2.0 для работы с корпоративными знаниями

«Битрикс24» представляет новый инструмент для управления корпоративными знаниями — «Базу Знаний» 2.0. Продукт разработан для хранения, структурирования и совместного использования информации внутри компании. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Знания — главный актив компании. Но только если они действительно доступны внутри нее. Современная база знаний должна быть простой в наполнении, иметь гибкие права доступа и удобный поиск, а также быть интегрированной с рабочими инструментами и ИИ.

Именно таким продуктом стала «Битрикс24 База Знаний» 2.0. Внутри нее можно создавать тематические разделы — базы знаний, внутри которых хранятся необходимые документы.

Инструмент решает задачу сохранности корпоративных данных. Информация хранится внутри «Битрикс24» и встроена в рабочее пространство: в статьях можно размещать задачи и файлы из «Битрикс24 Диска». Совместное онлайн-редактирование ускоряет командные процессы; несколько участников работают с одной статьей без конфликтов версий. Новые сотрудники получают доступ к базе сразу при найме — без задержек на выдачу прав, что сокращает время адаптации.

«База Знаний» 2.0 поддерживает работу с текстом, таблицами, изображениями, видеоматериалами и документами. Новый визуальный стандарт делает документы сквозными, прозрачными и удобными для восприятия с любого устройства. В редактор добавлены палитра цветов, поддержка ссылок и Markdown. Инструмент включает улучшенный поиск — с мгновенной выдачей результатов.

Права доступа настраиваются гибко: администратор определяет, какие сотрудники или отделы получают доступ к конкретным статьям, разделам или базе в целом. При увольнении сотрудника доступ к материалам отзывается автоматически. «База Знаний» 2.0 доступна в мобильном приложении «Битрикс24» и в режиме офлайн, а при необходимости может быть развернута локально в закрытом контуре.