Сервисы объявлений смогут выбирать, где будут показываться предложения пользователей в «Поиске»

«Яндекс» запустил инструмент для сервисов объявлений, который позволяет управлять присутствием контента пользователей в различных форматах «Поиска». Теперь площадки могут отдельно настраивать индексацию страниц для поисковой выдачи и тематических разделов «Квартиры» и «Услуги». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новый инструмент позволяет владельцам сервисов точнее настраивать отображение объявлений в разных сценариях поиска. Например, оставить предложение о продаже квартиры в общей выдаче, но скрыть его из тематического раздела.

«Яндекс» развивает различные форматы предоставления информации в «Поиске» — от классической и тематической поисковой выдачи до ИИ-ответов. Вместе с этим компания создает возможности, чтобы партнерам было проще управлять представленностью в «Поиске». Новый инструмент дополняет другие решения «Яндекса» по работе с контентом — например, фиды. С их помощью площадки могут передавать подробные сведения об объектах, товарах или услугах, и поддерживать их актуальность в реальном времени. Это важно для корректного отображения в тематических блоках, карточках и геоответах в «Поиске». Весной «Яндекс» запустил фиды для бизнесов, работающих с недвижимостью.

За пять недель после запуска фидов для недвижимости общее число переходов на сайты агентств, передающих эти данные, выросло на 35%. Инструментом пользуются уже свыше ста организаций, включая таких крупных игроков рынка, как «Владис», «Монолит» и «Этажи».

Ранее «Поиск» позволил владельцам сайтов скрывать контент из быстрых ответов «Алисы AI», сохраняя его в классической выдаче. Также компания продолжает развивать протокол YCP, который помогает интернет-магазинам быстрее приводить пользователей к покупке — через ИИ-чат или результаты поиска.