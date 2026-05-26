У строгих руководителей подчиненные зарабатывают больше

Всего 6% россиян признаются, что показывают лучшие результаты под жестким контролем начальника. Трое из четырех утверждают, что работают продуктивнее, если контроль отсутствует. В опросах SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющие опыт работы. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Большинство работающих россиян убеждены: тотальный надзор руководителя только мешает. Свою продуктивность они оценивают как максимальную именно тогда, когда начальник не вмешивается в процесс. Сторонников жесткого стиля управления всего 6% (пять лет назад было 8%) — чаще всего они объясняют это неуверенностью в себе или боязнью подвести коллег и компанию в целом. Доля тех, кто против тотальной опеки управленцев, составляет 74%.

Мужчины чуть чаще женщин отмечают высокую продуктивность при отсутствии активного вмешательства начальства (76 и 73% соответственно).

Молодежь чуть чаще тех, кто старше, оказывается не готова к работе без надзора: 9% респондентов до 35 лет заявляют, что лучше трудятся именно при жестком контроле, среди граждан 45+ таких только 3%.

Чем выше доход, тем чаще респонденты говорят, что им комфортнее работать в свободном режиме: среди россиян с зарплатой до 100 тыс. руб. такой подход предпочитают 70% (а 7% выбирают жесткий контроль), а среди опрошенных, зарабатывающих свыше 150 тыс., — уже 80% (и лишь 3% — за контроль).

Оценивая стиль своего нынешнего руководителя, работающие россияне все чаще называют его мягким и либеральным — таких уже 41% (в 2021 г. было 38%). Доля строгих начальников сократилась до 31% (пять лет назад было 35%). Причем о жесткости начальства чаще рассказывала молодежь до 35 лет (35% называют своих руководителей авторитарными). Россияне с зарплатой от 150 тыс. руб. в месяц чаще называют своих управленцев строгими (29%), чем опрошенные, зарабатывающие меньше (22—25%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 386. Время проведения: 14—22 мая 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт работы. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.