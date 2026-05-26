Разделы

Веб-сервисы
|

У строгих руководителей подчиненные зарабатывают больше

Всего 6% россиян признаются, что показывают лучшие результаты под жестким контролем начальника. Трое из четырех утверждают, что работают продуктивнее, если контроль отсутствует. В опросах SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющие опыт работы. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Большинство работающих россиян убеждены: тотальный надзор руководителя только мешает. Свою продуктивность они оценивают как максимальную именно тогда, когда начальник не вмешивается в процесс. Сторонников жесткого стиля управления всего 6% (пять лет назад было 8%) — чаще всего они объясняют это неуверенностью в себе или боязнью подвести коллег и компанию в целом. Доля тех, кто против тотальной опеки управленцев, составляет 74%.

Мужчины чуть чаще женщин отмечают высокую продуктивность при отсутствии активного вмешательства начальства (76 и 73% соответственно).

Молодежь чуть чаще тех, кто старше, оказывается не готова к работе без надзора: 9% респондентов до 35 лет заявляют, что лучше трудятся именно при жестком контроле, среди граждан 45+ таких только 3%.

Чем выше доход, тем чаще респонденты говорят, что им комфортнее работать в свободном режиме: среди россиян с зарплатой до 100 тыс. руб. такой подход предпочитают 70% (а 7% выбирают жесткий контроль), а среди опрошенных, зарабатывающих свыше 150 тыс., — уже 80% (и лишь 3% — за контроль).

Оценивая стиль своего нынешнего руководителя, работающие россияне все чаще называют его мягким и либеральным — таких уже 41% (в 2021 г. было 38%). Доля строгих начальников сократилась до 31% (пять лет назад было 35%). Причем о жесткости начальства чаще рассказывала молодежь до 35 лет (35% называют своих руководителей авторитарными). Россияне с зарплатой от 150 тыс. руб. в месяц чаще называют своих управленцев строгими (29%), чем опрошенные, зарабатывающие меньше (22—25%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 386. Время проведения: 14—22 мая 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт работы. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

«Яндекс» хоронит веб-студии. Создана российская ИИ-платформа, которая делает сайты по описанию

Почему подход «купил и забыл» не работает в информационной безопасности

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290