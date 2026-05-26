«ИТ Парк», центр «Точка Опоры» и Вадим Панасюк подготовили первых специалистов по ИИ-видеопродакшену в Севастополе

Технопарк «ИТ Парк РУС», молодежный центр Нового Херсонеса «Точка Опоры» и школа фильммейкинга Вадима Панасюка подвели итоги пилотного образовательного проекта по ИИ-видеопродакшену. Сертификаты о прохождении курса получили 30 выпускников. Об этом CNews сообщили представители «ИТ Парк РУС».

Во время обучения участники генерировали идеи, писали сценарии, работали с визуальными образами и монтировали ролики с помощью ИИ-инструментов. Итогом программы стал выпускной митап, где учащиеся представили собственные проекты. Среди них — видеоработы для технопарка «ИТ ПАРК РУС», часть которых планируется использовать в промо-роликах и медиаконтенте площадки.

«"ИТ Парк" создавался как пространство для развития технологического сообщества, поэтому мы поддерживаем образовательные инициативы, в том числе в сферах трендового использования AI и креативных индустрий. При этом мы берем на себя задачу формирования среды, где появляются команды, проекты и профессиональные связи. Мы рассчитываем, что для многих участников школа станет точкой входа в индустрию. Кто-то начнет работать на фрилансе, кто-то присоединится к существующим проектам, а кто-то в будущем станет частью экосистемы технопарка», — сказала Марина Алешина, генеральный директор технопарка «ИТ Парк РУС».

Интерес к программе оказался значительно выше ожиданий организаторов. На участие в школе зарегистрировались 177 жителей Севастополя. До полноценного обучения дошли около 38% участников, а курс успешно завершили примерно 17% от первоначального числа заявок. В результате вокруг проекта сформировалось региональное сообщество более чем из 200 человек, интересующихся ИИ-видеопродакшеном и креативными технологиями.

«Мы видим большой интерес к искусственному интеллекту со стороны молодежи, которая ищет новые профессиональные направления и возможности для развития. Проект привлек школьников и студентов, рассматривающих AI-видеопродакшен как способ освоить новую профессию или получить дополнительный источник дохода. Для нас было важно сделать программу максимально практической, чтобы участники могли сразу применять полученные навыки», — сказал Виталий Диюк, руководитель молодежного центра «Точка Опоры».

Одним из главных итогов пилотного потока стало то, что пятеро выпускников уже начали выполнять первые коммерческие заказы и зарабатывать на ИИ-видеопродакшене. Это подтвердило эффективный прикладной характер программы и востребованность таких навыков на рынке.

«Во время обучения участники прошли путь от идеи до полноценного видеопроекта и смогли освоить современные AI-инструменты. Особенно важно, что многие пришли без опыта, но уже к окончанию курса научились создавать качественный контент и находить первых клиентов. Интерес к AI-видеопродакшену в Севастополе оказался настолько высоким, что количество желающих за несколько дней превысило возможности набора», — сказал Вадим Панасюк, руководитель школы фильммейкинга и ИИ-видеопродакшена.