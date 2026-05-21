«Алми Партнер» и «Гарда» подписали соглашение о технологическом партнерстве

«Алми Партнер» и «Гарда» договорились о совместной работе в сфере разработки и обеспечения совместимости российского программного обеспечения.

Подписанный сторонами документ направлен на развитие отечественной ИТ-отрасли, поддержку импортозамещения и создание технологически совместимых решений. В рамках партнерства компании будут изучать вопросы совместимости и объединения решений в программные комплексы и автоматизированные системы. Основной акцент делается на обеспечении полной совместимости — аппаратной, программной и информационной — для эффективного решения комплексных задач.

Сотрудничество предусматривает обмен знаниями и технологиями, участие в общих проектах, консультации и организацию совместных инициатив в сфере маркетинга и работы с профессиональным сообществом. Стороны планируют создать стратегический альянс для разработки продуктов и услуг, которые принесут пользу обеим компаниям и их клиентам.

«Соглашение с "Гарда" открывает возможности для создания новых совместных программных комплексов, работающих стабильно и без доработок. Это важно для клиентов, которым нужно объединять разные ИТ-системы в единую инфраструктуру. Вместе мы сможем предлагать комплексные решения для бизнеса и госструктур, сокращая затраты на интеграцию и повышая надежность», — отметил Ильгам Мехдиев, старший вице-президент «Алми Партнер».

«Партнерство с "Алми Партнер" позволит объединить экспертизу и сфокусироваться на создании технологически совместимых продуктов, которые отвечают требованиям рынка. Для компаний это означает более оперативное внедрение, снижение сложности интеграции программных решений и надежную работу ИТ-систем в условиях высокой нагрузки и растущих вызовов как к обеспечению безопасности, так и устойчивости инфраструктуры», — сказал Андрей Дрожжин, директор по развитию продаж компании «Гарда».