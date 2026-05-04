Сила пробуждается: в честь Дня «Звездных войн» «Алиса AI» поможет пользователям стать частью киновселенной

Ко Всемирному дню «Звездных войн», который поклонники саги отмечают 4 мая, в «Алисе AI» появились тематические шаблоны для объединения фотографий. С их помощью пользователи смогут создать изображение и стать частью киновселенной: джедаем или ситхом. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Достаточно открыть чат с «Алисой AI» и нажать «Объединить фото». Чат предложит выбрать один из шаблонов — «Светлая сторона» или «Темная сторона» — и загрузить фото. Нейросеть автоматически добавит нужный промпт, а затем наденет на человека с изображения костюм любимого героя. Например, пользователь сможет примерить робу джедаев и голубой световой меч или темный костюм и красный световой меч в стиле Дарта Вейдера.