Разделы

Интернет E-commerce Искусственный интеллект
|

Ozon запустил ИИ-ассистента для продавцов в личном кабинете

Ozon внедрил в личный кабинет продавца ИИ-ассистента — «Умный ассистент». Об этом CNews сообщил представитель маркетплейса. Ассистент анализирует данные магазина, дает персональные рекомендации и отвечает на вопросы по работе с платформой. Инструмент помогает быстрее принимать решения и находить нужную информацию. По оценкам Ozon, ассистент сможет закрыть до 20% вопросов продавцов, которые ранее они задавали в техническую поддержку.

По данным компании, каждый пятый продавец испытывает сложности с анализом собственных показателей. Новый инструмент закрывает эту задачу: ассистент автоматически обрабатывает данные магазина и формирует рекомендации, которые помогают улучшать ключевые показатели и увеличивать продажи.

Пользователь может задать ассистенту вопрос в свободной форме и получить ответ на основе базы знаний платформы или собственной аналитики. Система учитывает контекст диалога, уточняет запросы и предлагает релевантные действия — от интерпретации метрик до рекомендаций управлению поставками. Отдельные сценарии предусмотрены для новых продавцов. Ассистент подсказывает, с чего начать, какие шаги выполнить для запуска продаж и как быстрее выйти на первые результаты.

«Умный ассистент» поможет снизить объем рутинных задач продавца. Инструмент отвечает на типовые вопросы, быстро находит нужную информацию, объясняет метрики и подсказывает, какие действия стоит предпринять — например, как улучшить карточку товара. Это экономит время и позволяет продавцам сосредоточиться на развитии бизнеса.

«Умный ассистент» создан на базе языковой модели Qwen 3.5, способной отвечать на вопросы и решать многошаговые задачи. Обучение включало формирование базы вопросов и ответов, доработку и проверку сгенерированных ответов, а также бета-тестирование с участием пользователей. После запуска ассистент продолжит развиваться на основе обратной связи.

Сейчас инструмент доступен части продавцов в тестовом режиме. В дальнейшем он будет доступен всем партнерам площадки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

