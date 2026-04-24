Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Каршеринг BelkaCar запустил обновленную функцию «Радар»

Каршеринг BelkaCar запустил обновленную функцию поиска автомобиля «Радар», которая ищет машину поблизости. Теперь, если пользователь задал поиск автомобиля по необходимым параметрам, и не нашел такого, «Радар» научился искать машины поблизости самостоятельно и сообщать об этом в приложении с помощью пуш-уведомления. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

При этом автомобиль не будет забронирован автоматически, у пользователя будет возможность зайти в приложение, изучить «Белку» и самостоятельно принять решение об аренде.

Стандартная функция «Радара» также продолжает работать. С ее помощью можно задать параметры для поиска подходящего автомобиля, среди которых: время, к которому понадобится забронировать автомобиль, точка поиска, расстояние, которое пользователь готов пройти до подходящего автомобиля, автобронь, когда подходящая машина находится и закрепляется за пользователем, а также выбор тарифа и марки автомобиля. «Радар» найдет подходящую «Белку» и забронирует ее, как только она появится рядом. Если за время действия «Радара» нужная машина не была найдена, функция отключится автоматически, после чего поиск можно будет настроить заново или забронировать любой другой автомобиль неподалеку.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Показать еще

