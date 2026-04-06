RWB представила комплекс мер по обеспечению прозрачных условий для предпринимателей по итогам Экспертного совета ФАС России

Компания RWB по итогам заседания Экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий разработала и представила регулятору комплекс мер, направленных на дальнейшее обеспечение прозрачных и предсказуемых условий работы с цифровой платформой, в том числе выравнивание условий работы для российских и китайских продавцов, управление ценообразованием продавца, условия формирования скидок за счет цифровой платформы. Об этом CNews сообщили представители RWB.

В рамках реализации данных подходов RWB выровняет условия работы для китайских и российских селлеров в части комиссий.

Компания также усовершенствует инструменты взаимодействия с продавцами в части управления ценообразованием на платформе и автоматизирует механизм добровольного отказа продавцов от скидки на их товары за счет маркетплейса. Теперь отключить или, напротив, включить применение скидки можно будет в личном кабинете продавца.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Также RWB разрабатывает коммерческую политику, которая обеспечит предпринимателям большую прозрачность и предсказуемость ведения бизнеса на платформе. Политика будет представлена на согласование ФАС России в ближайшее время и будет включать в себя как принципы ценообразования на платформе, так и правила определения и предоставления скидки за счет маркетплейса.

RWB продолжит внедрение инструментов для системного развития платформенного предпринимательства на принципах партнерства и конкуренции.

