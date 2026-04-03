«Эвобласт» протестировала электронную систему инициирования iDet в Якутии

Группа «Эвобласт» сообщила об успешном проведении взрывных работ с применением электронных систем инициирования iDet в условиях Крайнего Севера.

Испытания проводились при температуре –45 °C на производственной площадке заказчика в Якутии. В ходе работ был произведён монтаж взрывной сети, состоящей из 580 детонаторов iDet с их последующим инициированием. По результатам испытаний было зафиксировано 100% срабатывания электронных детонаторов, что подтвердило их надёжность и устойчивость к работе при низких температурах.

Электронные системы инициирования (ЭСИ) iDet обеспечивают точность инициирования зарядов при ведении буровзрывных работ и повышают уровень промышленной безопасности. Технология предотвращает случайное инициирование от наведённых источников тока, а также позволяет предварительно проверить состояние каждого детонатора.

iDet применяется при ведении взрывных работ как открытым способом, так и в забоях подземных выработок, не опасных по газу и/или угольной (сланцевой) пыли.

Для обеспечения стабильности электронных систем в регионах с экстремально минусовыми температурами для регистрирующего и пускового устройства разработаны специальные термозащитные чехлы с функцией подогрева. Чехол обеспечивает нагрев и поддержание температуры, необходимой для работы электроники, благодаря чему оборудование стабильно работает на морозе. Чехлы подключаются к внешним аккумуляторам.

