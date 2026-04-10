Коммунальщики против закона о «Почте России». Они не хотят отдавать ей почтовые ящики и платить ей за доставку электронных квитанций

Ассоциации предприятий сферы ЖКХ выступили против нововведений, включенных Минцифры в законопроект о модернизации почтовой отрасли ради улучшения финансового положения «Почты России». Преференции, которые получит госорганизация, они считают противоречащими антимонопольному законодательству.



Протест против закона о «Почте России»

Ассоциация предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-коммунальный совет» и Ассоциация управляющих организаций «Новое качество» направили премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с просьбой не поддерживать законопроект о модернизации почтовой отрасли и системных изменениях в работе «Почты России», пишут «Известия».

Предложения коммунальных организаций поддержали в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, выяснило издание.

Представители отрасли выступили против монополии «Почты России» на почтовые ящики и взимания с них платы по договору с госкомпанией за доставку платежных документов ЖКХ в электронный формате, который планируется сделать обязательным.

Проект закона о модернизации почтовой отрасли подготовлен Минцифры. Ряд его мер направлен на «укрепление финансовой устойчивости "Почты России"», по словам представителей министерства, как писал CNews 25 марта 2026 г.

Монополия госкомпании

Законопроект предлагает ограничить круг лиц, имеющих доступ к почтовым ящикам, являющимся общедомовым имуществом, и закрепить монопольное право на их использование за «Почтой России», указано в письме Мишустину.

«Доступ к абонентским ящикам — это компетенция собственников. Принудительный перевод платежек на ЕПГУ в обход работающей ГИС ЖКХ и без учета воли граждан нарушает разъяснения Верховного суда России и ведет к ограничению конкуренции», — сказал первый зампред профильного комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Новые расходы на электронную почтовую систему лягут на плечи жителей, что социально неоправданно, считает Кошелев: «Прежде чем вводить еще одного посредника, следует внимательно отнестись к уже существующим государственным инструментам».

«При утверждении размеров платы за содержание жилого помещения собственники и управляющие организации не учитывали расходы на пользование электронной почтовой системой. Соответственно, принятие проектируемого закона повлечет за собой необходимость дополнительных расходов средств собственников, которые могли бы быть направлены на улучшение технического состояние общего имущества», — говорится письме Ассоциаций Правительству.

Участники рынка не поддерживают подход, при котором «Почта России» получает законодательные преференции за счет ограничения конкуренции и перераспределения финансовых потоков, пояснил «Известиям» свою позицию один из авторов обращения, исполнительный директор Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-коммунальный совет» Марк Геллер.

Противоречие действующему законодательству

Закрепление доставки платежек только за ГИС ЖКХ будет противоречить закону «О защите конкуренции», так как доставка платежек в ящики, равно как и их направление в мобильные приложения относится к коммерческим услугам, отметили авторы письма.

Монополизация коммерческой услуги противоречит антимонопольному законодательству. На это обратил внимание Геллер.

По поводу направления платежек за коммунальные услуги в электронном виде в личный кабинет на «Госуслугах» представители отрасли ссылаются на разъяснения пленума Верховного суда, согласно которым на потребителя не может быть возложена обязанность получать платежные документы только в бумажной или исключительно в электронной форме.

Маркеплейсы тоже против нового закона

С критикой законопроекта Минцифры уже выступили также выступили маркетплейсы. Для них модернизация почтовой отрасли предполагает обязанность открывать ПВЗ (пункт выдачи заказов) в почтовых отделениях.

Избыточные требования и навязывание обязательного присутствия пунктов выдачи заказов маркетплейсов в отделениях «Почты России» может привести к снижению операционной эффективности и не создаст дополнительной ценности ни для потребителей, ни для рынка в целом, заявили ТАСС в конце марта 2026 г. представители объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Введение «непомерных» лицензионных и финансовых требований к операторам доставки в Ассоциации цифровых платформ (объединяет «Яндекс», маркетплейсы Wildberries, Ozon, «Авито», «Купер») назвали одним из важнейших рисков для рынка, создающим «непреодолимые барьеры» для большинства участников, в первую очередь для малого и среднего бизнеса, ограничивая их возможность входа и работы в этом сегменте.

Проект закона устанавливает требования к уставному капиталу операторов почтовой связи на уровне не менее 5 млн руб.. Объем собственных средств должен быть от 1 до 2 млрд руб., финансовое обеспечение рисков — от 100 до 200 млн руб. «Почта России» освобождена от уплаты госпошлины за лицензирование почтовой деятельности, размер которой для работы на федеральном уровне составит 100 млн руб.