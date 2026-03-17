Связь МТС пришла в малое горное село Сюжи

МТС запустила сеть сотовой связи в малонаселенном горном селе Сюжи Шатойского района Чеченской Республики. Теперь около трехсот местных жителей могут пользоваться сервисами компании, госуслугами, онлайн-банками и другими важными цифровыми ресурсами в каждом уголке населенного пункта.

Село Сюжи расположено на высоте более семисот метров у подножия горы Варандой-Лам рядом с известным Аргунским ущельем. Сегодня эти места популярны у гостей региона, маршруты по достопримечательностям Шатойского района входят во многие путеводители и туры по Чечне. Благодаря развитию инфраструктуры, в том числе сотовой связи, в этих местах расширяются туристические маршруты, развивается экономика сельских и горных территорий региона.

«В год развития горных территорий в Чеченской Республике мы подключим к своей сети несколько горных и отдаленных сел региона. Одно из них – Сюжи. Ранее связь уже пришла в Харачой. До конца года МТС запустит и улучшит покрытие сотовой связи еще в нескольких горных территориях, что отвечает задачам, которые поставлены в республике на этот год», – сказал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.

