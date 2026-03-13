«Кион Строки» : фэнтези стало главным литературным жанром перед сном у россиян

Ко Всемирному дню сна книжный сервис «Кион Строки» проанализировал, что пользователи выбирают для чтения и прослушивания в часы перед сном — с 20:00 до 00:00. Исследование показало, что вечером аудитория обращается к аудиоформату на 57% чаще, чем к текстовому. Главным жанром этого времени суток стало фэнтези, а в числе самых популярных книг — «Железное пламя», «Четвертое крыло» и «Ониксовый шторм».

Всемирный день сна в 2026 г. отмечается 13 марта. В преддверии этой даты «Кион Строки» изучил пользовательское потребление в вечерние часы — с 20:00 до полуночи. Аналитика показала, что в это время пользователи чаще выбирают аудиокниги: их объем потребление на 57% выше, чем у текстовых форматов.

Главным жанром вечернего чтения и прослушивания стало фэнтези. Оно опередило ближайший жанр — детектив — на 72%. В пятерку самых востребованных жанров для времени перед сном также вошли любовные романы, современная литература и фантастика.

Среди самых популярных фэнтези-книг, которые пользователи выбирали в вечерние часы, — «Железное пламя», «Четвертое крыло» и «Ониксовый шторм» Ребекки Яррос, «Копия неверна» Татьяны Дыбовской, а также «Игра престолов» Джорджа Р. Р. Мартина. Такой результат показывает устойчивый интерес аудитории к захватывающим сюжетам, масштабным вымышленным мирам и историям с сильным эффектом погружения — именно такие книги особенно востребованы в конце дня.