Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Кион Строки» : фэнтези стало главным литературным жанром перед сном у россиян

Ко Всемирному дню сна книжный сервис «Кион Строки» проанализировал, что пользователи выбирают для чтения и прослушивания в часы перед сном — с 20:00 до 00:00. Исследование показало, что вечером аудитория обращается к аудиоформату на 57% чаще, чем к текстовому. Главным жанром этого времени суток стало фэнтези, а в числе самых популярных книг — «Железное пламя», «Четвертое крыло» и «Ониксовый шторм».

Всемирный день сна в 2026 г. отмечается 13 марта. В преддверии этой даты «Кион Строки» изучил пользовательское потребление в вечерние часы — с 20:00 до полуночи. Аналитика показала, что в это время пользователи чаще выбирают аудиокниги: их объем потребление на 57% выше, чем у текстовых форматов.

Главным жанром вечернего чтения и прослушивания стало фэнтези. Оно опередило ближайший жанр — детектив — на 72%. В пятерку самых востребованных жанров для времени перед сном также вошли любовные романы, современная литература и фантастика.

Среди самых популярных фэнтези-книг, которые пользователи выбирали в вечерние часы, — «Железное пламя», «Четвертое крыло» и «Ониксовый шторм» Ребекки Яррос, «Копия неверна» Татьяны Дыбовской, а также «Игра престолов» Джорджа Р. Р. Мартина. Такой результат показывает устойчивый интерес аудитории к захватывающим сюжетам, масштабным вымышленным мирам и историям с сильным эффектом погружения — именно такие книги особенно востребованы в конце дня.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Волков, «Ростелеком»: Цифровизация промышленности требует комплексных решений

«Делимобиль» ошибся с ценовой политикой и получил убытки на 3,7 миллиарда

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть

Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

ПВЗ «Яндекс.Маркета» жалуются на взлом личных кабинетов и фальшивые возвраты на крупные суммы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837