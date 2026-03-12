«Октава» представила подвесной конденсаторный микрофон МК-020

Тульский завод «Октава» разработал подвесной конденсаторный микрофон МК-020. Модель предназначена для театров, концертных залов и записи хора — там, где он должен быть слышен, но не виден. Продукт создан конструкторами на базе конденсаторного микрофона МК-012, выпущенного во второй половине 1990-х гг. по заказу Гостелерадио. Об этом CNews сообщил представитель компании «Октава Дизайн и Маркетинг».

МК-020 входит в модульную линейку микрофонов «Октава». Под него адаптированы предусилители и конденсаторные капсюли с различными диаграммами направленности. Возможность замены модулей расширяет сферы применения, обеспечивая при этом естественный и детализированный звук.

Новая модель сохранила все ключевые характеристики легендарного предшественника: широкий частотный диапазон, высокий уровень чувствительности, низкий уровень собственных шумов и равномерную амплитудно-частотную характеристику. При этом МК-020 получил ряд важных улучшений, продиктованных современными потребностями звукорежиссеров.

Разработчики предусмотрели все нюансы сценической работы. Подвесная конструкция модель предназначена для монтажа над сценой или в студии — это идеальное решение, когда микрофон не должен мешать артистам и зрителям. Корпус сделан укороченным: теперь МК-020 незаметен в кадре и не привлекает внимание на фоне декораций. Благодаря надежному экранированию от радиопомех изделие гарантирует максимально чистый сигнал даже в условиях плотной работы радиооборудования.

Генеральный директор компании «Октава ДМ» (правообладатель товарного знака «Октава») Любовь Стальнова подчеркнула, что обратная связь от профессионалов — неотъемлемая часть производственного процесса: «Для нас важно, чтобы микрофон прошел обкатку в реальной работе. Мы слышим каждого эксперта и внимательно анализируем все замечания. Именно такой подход позволяет нам создавать инструменты, которым доверяют. Благодаря мощной инженерной школе и современной промышленной инфраструктуре мы продолжаем дело легендарного завода, но уже на качественно новом уровне».