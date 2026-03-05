Разделы

8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 Февраля

7 из 10 работающих мужчин поделились планами поздравлений коллег-женщин с 8 Марта. В опросе SuperJob приняли участие экономически активные мужчины из всех округов страны, у которых есть коллеги-женщины. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

72% представителей сильного пола будут поздравлять с 8 Марта женщин, с которыми работают: 52% планируют дарить цветы и подарки, 29% готовят торжественную речь, 16% накроют праздничный стол.

Наиболее активно к 8 Марта готовятся молодые мужчины: они и подарки женщинам будут дарить чаще тех, кто старше (61%), и столы накрывать (26%). А вот среди мужчин 35—45 лет больше тех, кто готовит устные поздравления (36%).

Больше подарков ждет женщин от коллег-мужчин со средним профессиональным образованием. Чем выше уровень дохода, тем чаще мужчины накрывают столы и дарят подарки женщинам на работе.

Стоит отметить, что мужчины чаще дарят подарки и готовят поздравления на 8 Марта (72%), чем женщины — на 23 Февраля (60%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 384. Время проведения: 2—4 марта 2026 г. Исследуемая совокупность: мужчины старше 18 лет, работающие в смешанных коллективах. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

