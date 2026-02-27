Порядка 4,5 тыс. руб. ежемесячно экономят арендаторы с помощью инструмента торга в сервисе «Яндекс Аренда»

Торг — инструмент сервиса «Яндекс Аренда», который помогает арендодателям быстрее сдать квартиру, избежать простоя и не потерять в доходе в долгосрочной перспективе, а арендаторам — снять подходящее жилье, если оно немного выходит за рамки запланированного бюджета. За полгода существования инструмента арендаторы снижали стоимость в среднем на 7% от изначальной цены. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Аренды».

Пользователи-арендаторы, использующие торг в «Яндекс Аренде», экономят на арендных платежах порядка 4,5 тыс. руб. ежемесячно и около одной арендной платы в год. Среди тех, кто арендовал квартиру через сервис в январе 2026 г. и предлагал свою более низкую стоимость, среднее снижение ставки долгосрочной аренды составило около 4 тыс. руб.

«Сегодня собственники жилья гибко подходят к ценообразованию и готовы снижать стоимость, чтобы сдать квартиру в оптимальные сроки. Видя этот тренд на рынке, полгода назад мы запустили возможность торга в «Яндекс Аренде». Он позволяет собственникам сдать квартиру быстрее и не потерять в доходе. Среди арендаторов инструмент тоже оказался востребованным. В январе кандидаты предлагали свою стоимость и экономили на ежемесячных платежах около 4 тыс. руб. Стоит отметить, что жильцы в некоторых случаях готовы не снизить, а наоборот — даже повысить стоимость. Это позволяет им быстрее заселиться или не упустить наиболее подходящий вариант аренды. Для этого мы предложили пользователям обратный инструмент — аукцион. За полгода существования аукциона в «Яндекс Аренде» арендаторы в среднем повышали ставки на 2,2 тыс. руб. В свою очередь, собственникам аукцион позволяет увеличить свой доход за год до 30% от арендной платы», — отметил Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс Аренда».

Инструменты «Яндекс Аренды» стал ответом на общий рыночный тренд — гибкость арендодателей к вопросам корректировки стоимости в объявлении. В целом по рынку в городах-миллионниках, согласно аналитическим данным от сервиса, в январе 2026 г. в 39% объявлений о сдаче квартир на долгосрочный период собственники сами снижали стоимость. В среднем по миллионникам сокращение цены в объявлении составило 10%.