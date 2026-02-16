Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

В «Контур.Фокусе» появилась проверка доверенностей

В «Контур.Фокусе» появилась возможность проверять нотариальные и простые письменные доверенности. Проверить, является ли доверенность действительной можно в новом разделе «Проверка доверенностей». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Новая функциональность актуальна при подписании договора, получении или передаче материальных ценностей, представлении в суде, участии в закупках. В банковском сегменте при идентификации юрлица перед открытием расчетного счета, перед выдачей банковских гарантий, а также в рамках брокерского обслуживания.

Перечисленные действия имеют высокий риск с точки зрения бизнеса, так как, например, сделка, совершенная с недействительным представителем, может быть признана незаконной, а значит, есть риск потери денег или товара. Если доверенность не удостоверена нотариально, когда это обязательно, она будет признана ничтожной, а договор будет признан недействительным. Проверить доверенность можно прямо в сервисе Контур.Фокус. Сервис покажет статус: действительна ли она на дату проверки — не была ли отозвана и является ли актуальной на указанную дату.

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Проверка доверенности — один из важнейших этапов проверки контрагента, который обычно выполняется юристом, специалистом службы безопасности или руководителем организации. Именно поэтому мы приняли решение добавить эту функциональность в сервис».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы

В России готовится запрет на создание аудио и видео подделок реальных людей

Когда видеокарты в дефиците: оптимизируем использование ресурсов с помощью Kubernetes

Восстание машин началось. ИИ издевался над программистом и устроил публичный скандал в блогах за отказ принимать написанный им код

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Путин поручил добавить в программы школ и вузов России обучение ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще