Основные покупатели букетов в День влюбленных — мужчины до 35 лет

14 февраля цветы второй половине преподнесет каждый второй мужчина до 35 лет. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Отмечать День святого Валентина собираются лишь 15% россиян. Неофициальная дата более популярна у молодежи: среди респондентов до 35 лет праздновать будут 22%, тогда как среди опрошенных 45 лет и старше — только 5%. Среди тех, кто состоит в браке, отмечать 14 февраля готовы лишь 10%, а среди еще не состоящих в зарегистрированном браке — 25%.

Что касается традиции дарить цветы, то в 2026 г. это сделают трое из 10 мужчин, встретивших свою вторую половину. Традиция сильнее распространена среди россиян, состоящих в незарегистрированных отношениях (35%), чем среди состоящих в браке (25%). Главными посетителями цветочных магазинов в День влюбленных будут мужчины до 35 лет: из них букеты планирует покупать каждый второй.

На корпоративном уровне праздник практически игнорируется. В 2026 г. лишь одна из 100 компаний планирует как-либо отметить 14 февраля.

Отношение россиян к празднику показывает устойчивую тенденцию к охлаждению. Если в 2007 г. День святого Валентина отмечал каждый второй, то в 2026 — только 15% респондентов. День всех влюбленных сегодня является праздником для молодежи, постепенно теряя поддержку как в обществе, так и в бизнес-среде.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 399. Время проведения: 9—10 февраля 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.

