Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

В R-Vision SGRC появилась возможность управления операционными рисками

R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, объявил о расширении функциональности системы R-Vision SGRC. Решение получило новые возможности по управлению рисками информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Новый функционал ориентирован прежде всего на компании с высоким уровнем регуляторной нагрузки – банки, страховые и финансовые организации, для которых управление операционными рисками напрямую связано с устойчивостью бизнеса и соответствием требованиями регуляторов.

В основе нового функционала R-Vision SGRC лежит гибкий подход к управлению операционными рисками, при котором каждый риск рассматривается как самостоятельный объект со своим жизненным циклом. Риск фиксируется в момент его выявления и обрабатывается индивидуально, с собственным воркфлоу, ответственными и сроками, без привязки к общему циклу пересмотра. Такой подход дополняет классическую периодическую модель и обеспечивает непрерывный мониторинг рисков: изменение исходных параметров и статуса мероприятий по обработке риска становится основанием для его переоценки, риск переводится в соответствующий статус и направляется на экспертный анализ.

При анализе рисков R-Vision SGRC автоматически обогащает данные дополнительным контекстом, доступным в организации. Например, для активов могут учитываться сведения об их ценности и участии в бизнес-процессах. Такой подход реализован за счет интеграций со смежными информационными системами и способен повысить качество управленческих решений.

Для быстрого старта в продукте предусмотрены преднастроенный воркфлоу и типовая методика оценки операционных рисков, разработанная R-Vision. При необходимости методику можно адаптировать под требования конкретной организации или настроить собственную с помощью конструктора.

«Расширение функциональности R-Vision SGRC отражает запрос рынка на более целостный и динамичный подход к управлению рисками. Новый модуль позволяет выстраивать непрерывный процесс работы с операционными рисками и учитывать реальный бизнес-контекст при принятии управленческих решений», – сказала Ксения Коляда, руководитель продукта R-Vision SGRC.

С расширением возможностей R-Vision SGRC фактически вышел за рамки управления исключительно рисками информационной безопасности, становясь решением для комплексного управления рисками организации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

«Барахло и мусор». «Отец» Linux обрушился с критикой на важные нововведения в Linux 7.0

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию

Придуман новый способ мошенничества с онлайн-магазинами. Мошенники остаются с деньгами и товаром, а вродавцы все в долгах

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

«Замедление» Telegram ударило по разработке российского ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще