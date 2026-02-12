Разделы

Steplife начал инженерные испытания электронного обогревателя для коленного модуля

Российский производитель бионических протезов, компания Steplife, запустил инженерные испытания прототипа электронного обогревателя для бионического коленного модуля протеза. Обогреватель будет крепиться непосредственно на коленный модуль и предотвращать замерзание гидравлики внутри модуля в морозы. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

«Идея создать такой обогреватель возникла по результатам анализа обратной связи от протезных центров, — сказал генеральный директор Steplife Иван Худяков. – Уходящая зима в этом году необычайно холодная, даже в европейской части. Гидравлическая жидкость в протезе представляет собой гелевую консистенцию. При температуре ниже -10 С гель склонен к увеличению вязкости, и от этого ходьба становится некомфортной и небезопасной. Это касается любого бионического протеза. Сейчас на рынке можно встретить обогреватели от иностранных производителей. Они не совсем корректно крепятся на модуль и не обеспечивают полноценного обогрева. Поэтому мы приняли решение насытить рынок своими универсальными изделиями».

Обогреватель модуля планируется снабдить электронными датчиками, которые будут распознавать температуру воздуха и регулировать нагрев. Контроль за работой датчиков планируется привязать к интерфейсу в действующем мобильном приложении Steplife, через которое осуществляется коррекция режимов бионических протезов. Для подзарядки обогревателей будет необходима мощность 5 вольт. Подзарядка будет осуществляться либо стационарно, либо через power bank, как это происходит с обогревателями, представленными сейчас на рынке. В дальнейшем компания планирует его встройку сразу в накладку защитного кожуха для коленного модуля.

В настоящий момент изделие находится на испытательной стадии инженерных решений.

«Несомненно, к следующему зимнему сезону этот гаджет уже будет доступен пациентам, — сказал Иван Худяков. — Но возможно, что и раньше. В Сибири, на Дальнем Востоке зима гораздо длиннее и суровее, чем в европейской части, а значит, наш обогреватель там будет иметь более высокую сезонную востребованность. Думаю, что первые испытания прототипа и малосерийные тестовые поставки пройдут именно там».

