Игры для пар и лепестки роз: что россияне покупают к 14 февраля

Аналитики «Авито» изучили продажи подарков ко Дню святого Валентина. Оказалось, что россияне больше склоняются к тому, чтобы дарить на такой праздник эмоции — свидание в романтической обстановке. А в качестве цветов в подарок чаще всего выбирают розы и тюльпаны. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Подарки

Все чаще на 14 февраля в качестве подарка выбирают сам праздник: согласно опросу «Авито», почти треть опрошенных хотели бы получить на День всех влюбленных романтическое свидание. Кроме того, аналитики зафиксировали, что на платформе за последний месяц на 22% выросли продажи декора к 14 февраля — украшений в виде сердечек, шариков, свечей и других. Также год к году на 8% увеличились продажи настольных игр — сегодня большой популярностью пользуются игры для пар на сближающие вопросы и задания.

Что касается традиционных подарков, год к году чаще стали покупать подарочные наборы с уходовой косметикой — на 67%. Также выросли продажи парфюмерии — на 4%. А вот стайлеры и мягкие игрушки теряют популярность — их стали покупать реже на 13% и 5% соответственно.

Цветы

На «Авито» уже активно оформляют заказы букетов к 14 февраля. Чаще всего к этому празднику сейчас покупают розы — на них пришлось 53% оформленных заказов за последний месяц. На втором месте — тюльпаны с долей 14%. Также в пятерке лидеров — хризантемы (3%), пионы (2%) и бюджетные букеты из гипсофил (2%).

По росту продаж лидируют тюльпаны — их чаще всего дарят с приближением весны. За месяц их стали покупать чаще в четыре раза. Средняя цена за штуку — 150 руб. Также на 11% активнее заказывали ромашки, они в среднем обходились в 1 тыс. руб. На 8% выросли продажи лепестков роз, их в среднем покупали за 350 руб. Ими популярно украшать место свидания ко Дню святого Валентина.