Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

ЕВРАЗ упростил определение категории рельсов для своих клиентов

Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК разработали специализированное приложение для определения категории рельсов в режиме реального времени. Новый цифровой инструмент заменит бумажные каталоги и минимизирует риски ошибок при идентификации продукции комбината для железных дорог. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

ЕВРАЗ – производитель рельсов. Компания разработала и запустила в производство рельсы ДТ350ВС400 для высокоскоростного движения до 400 км/ч, рельсы низкотемпературной надежности ДТ350НН, рельсы повышенной износостойкости и сопротивления контактной усталости типа Р65 категории ДТ400ИК и другие продукты.

Приложение позволяет мгновенно получить точную информацию о категории изделия после введения данных маркировки с поверхности рельса, в том числе, о способе термического упрочнения, классе твердости и назначении. Оно предназначено для сотрудников ОАО «РЖД», железнодорожных эксплуатационных, ремонтных и строительных организаций и работает на любом смартфоне, планшете или компьютере.

«Предприятия ЕВРАЗа успешно ведут цифровизацию процессов и сервиса, задают стандарт технологичности взаимодействия между производителем и потребителем. Запуск приложения для клиентов компании особенно актуален с учетом масштабов железных дорог страны и обширного продуктового портфеля ЕВРАЗ ЗСМК», — отметила директор по продажам и развитию рельсовой продукции ЕВРАЗа Ксения Нэх.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

«Барахло и мусор». «Отец» Linux обрушился с критикой на важные нововведения в Linux 7.0

Как создать корпоративного ИИ-эксперта без утечек данных

Придуман новый способ мошенничества с онлайн-магазинами. Мошенники остаются с деньгами и товаром, а вродавцы все в долгах

Когда видеокарты в дефиците: оптимизируем использование ресурсов с помощью Kubernetes

«Замедление» Telegram ударило по разработке российского ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще