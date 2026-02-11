Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь
|

Жителей Красноярского края предупредят о звонках мошенников членам семьи

МТС запустила функцию уведомления о мошенниках для членов семьи. Система оповестит красноярцев и жителей Красноярского края, если на номера, входящие в их семейную подписку, позвонят злоумышленники. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. функция «Безопасный звонок», предупреждающая пользователя о разговоре с мошенником с помощью голосового уведомления прямо во время звонка, срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще. Это говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории.

Мошенники совершают звонки с учетом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий.

«Проблема телефонного мошенничества в Красноярском крае по-прежнему актуальна: только за 2025 год МТС заблокировала около 20 млн нежелательных звонков в адрес жителей края, а общая продолжительность этих вызовов составила больше 12 млн минут — это эквивалентно 23 годам ненужных и потенциально опасных разговоров. Наше новое решение особенно важно для защиты от мошенников детей и пенсионеров. Работает оно следующим образом: владелец семейной подписки, куда уже интегрированы умные функции нашего сервиса блокировки нежелательных вызовов, получит уведомления о любых подозрительных звонках в адрес близких и сможет предупредить их. Так, владелец в режиме реального времени получит смс или пуш-уведомление о возможном мошенническом вызове, например, ребенку или старшему родственнику», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Петухов, Directum: Рынок завис в переходном моменте от ИИ-ассистентов к ИИ-агентам

В России проведут перепись сотовых телефонов: чужой аппарат нельзя будет использовать

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

В России упало число спам-звонков от компаний к клиентам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще