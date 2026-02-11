Жителей Красноярского края предупредят о звонках мошенников членам семьи

МТС запустила функцию уведомления о мошенниках для членов семьи. Система оповестит красноярцев и жителей Красноярского края, если на номера, входящие в их семейную подписку, позвонят злоумышленники. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. функция «Безопасный звонок», предупреждающая пользователя о разговоре с мошенником с помощью голосового уведомления прямо во время звонка, срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще. Это говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории.

Мошенники совершают звонки с учетом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий.

«Проблема телефонного мошенничества в Красноярском крае по-прежнему актуальна: только за 2025 год МТС заблокировала около 20 млн нежелательных звонков в адрес жителей края, а общая продолжительность этих вызовов составила больше 12 млн минут — это эквивалентно 23 годам ненужных и потенциально опасных разговоров. Наше новое решение особенно важно для защиты от мошенников детей и пенсионеров. Работает оно следующим образом: владелец семейной подписки, куда уже интегрированы умные функции нашего сервиса блокировки нежелательных вызовов, получит уведомления о любых подозрительных звонках в адрес близких и сможет предупредить их. Так, владелец в режиме реального времени получит смс или пуш-уведомление о возможном мошенническом вызове, например, ребенку или старшему родственнику», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.